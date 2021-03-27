Geçtiğimiz hafta babası Erhan Önal'ın vefatıyla sarsılan 31 yaşındaki oyuncu Bige Önal, Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yemek yerken objektiflere yansıdı.
Doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyleyen Önal, "Çok konuşmak istemiyorum. Bugün doktora geldim arkadaşımla. Sağlığım iyi, iyi olacağım. Bugün affınızı rica ediyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum sette de böyleyiz" dedi.
ÜYEV ABİSİ İLE GÖRÜŞMÜYOR MU?
Bige Önal, babası Erhan Önal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile görüşmedikleri şeklinde çıkan haberlere de açıklık getirdi.