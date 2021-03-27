Güzel oyuncu, sözlerine; "Sadece çocukluğumuz bir arada geçemedi o Almanya'da yaşadığı için öyle pek abi kardeş gibi olamadık ama öyle bir husumet, kötü bir şey yok. Lütfen öyle yazmayın, babam da böyle bir şeyin çıkmasına üzülürdü. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum" diye devam etti.