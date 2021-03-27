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    • 27.03.2021 10:13
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    • 27.03.2021 10:41
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    'ın vefatından sonra ortaya çıkmıştı! Kızı günler sonra açıkladı: o saatten sonra abi kardeş olunmuyor

    Milli takımın ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından 63 yaşında hayat gözlerini yummuştu. Erhan Önal'ın bu erken vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Erhan Önal'ı geçtiğimiz hafta kaybeden oyuncu Bige nal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Önal, Almanya'da yaşayan üvey abisi ile görüşüp görüşmediği konusuna açıklık getirdi.

    'O saatten sonra abi kardeş olunmuyor'

    Geçtiğimiz hafta babası Erhan Önal'ın vefatıyla sarsılan 31 yaşındaki oyuncu Bige Önal, Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yemek yerken objektiflere yansıdı.

    Doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyleyen Önal, "Çok konuşmak istemiyorum. Bugün doktora geldim arkadaşımla. Sağlığım iyi, iyi olacağım. Bugün affınızı rica ediyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum sette de böyleyiz" dedi.

    ÜYEV ABİSİ İLE GÖRÜŞMÜYOR MU?

    Bige Önal, babası Erhan Önal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile görüşmedikleri şeklinde çıkan haberlere de açıklık getirdi.

        BİGE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

        Almanya'da teknik direktörlük yapan ağabeyi Mölzl'ün cenazeye gelemediğini ancak telefonda konuştuklarını anlatan Bige Önal, söylendiği gibi aralarının kötü olmadığını ifade etti.

        Önal, konuyla ilgili; "Konuştuk cenaze sonrası; o Almanya'dan gelemedi. Çok üzüldü gelemediği için de. Yakın değiliz çünkü ben zaten abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunamıyor maalesef ama aramızda kötü bir şey yok" dedi.

        Güzel oyuncu, sözlerine; "Sadece çocukluğumuz bir arada geçemedi o Almanya'da yaşadığı için öyle pek abi kardeş gibi olamadık ama öyle bir husumet, kötü bir şey yok. Lütfen öyle yazmayın, babam da böyle bir şeyin çıkmasına üzülürdü. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum" diye devam etti.

            BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ

            Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Erhan Önal (63), geçtiğimiz hafta Bornova Kent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

            Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal'ı bu acılı gününde meslektaşı ve sevgilisi Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmamıştı.
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            Haberler Magazin Erhan Önal'ın vefatından sonra ortaya çıkmıştı! Kızı Bige Önal günler sonra açıkladı: o saatten sonra abi kardeş olunmuyor