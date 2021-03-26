Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer'den açıklama geldi! Yapımcı Ümit Güner kim?

ZERRİN ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin Ümit Güner olduğunu doğrulamıştı. Özer, Ümit Günler ile şunları söylemişti: "Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Zerrin Özer'den yeni bir açıklama geldi.