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    • 26.03.2021 11:49
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    • 26.03.2021 11:49
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    Zerrin Özer'den açıklama geldi! Yapımcı ?

    Zerrin Özer'den yapılan açıklamayla sorusu gündem oldu. dir sorusuna cevap aranıyor. hakkında Zerrin Özer'den önemli bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde tecavüz açıklamasıyla çok konuşulan Zerrin Özer, isim karışıklığına dikkat çekti ve konunun Güner Ümit ile bir ilgisi olmadığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer'den açıklama geldi! Yapımcı Ümit Güner kim?

    Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı tecavüz açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Bu açıklamanın ardından eski sunucu ve televizyoncu Güner Ümit ismi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zerrin Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada isim karışıklığı olduğunu belirtti. Peki yapımcı Ümit Güner kimdir?

    ZERRİN ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

    Armağan Çağlayan'ın programına katılan Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin Ümit Güner olduğunu doğrulamıştı. Özer, Ümit Günler ile şunları söylemişti: "Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

    Bu açıklama ardından bazı kanallarda Ümit Güner yerine Güner Ümit'in adı ve fotoğrafı verilince Zerrin Özer'den yeni bir açıklama geldi.

    Zerrin Özer yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Sevgili dostum Armağan Çağlayan'ın katıldığım programında konusu geçen şahsın, sunucu ve tiyatro sanatçımız SN. Güner Ümit'in bu çirkin konuyla hiçbir alakası ve bağlantısı yoktur. Güner Ümit Beyin kendisine, ailesine, sevenlerine ve medya mensubu bütün dostlara açıklama yapmayı bir bor bilirim.

    Zira kendilerinin ve ailesinin çok üzüldüğü duyumunu aldım. Ve şu anda ben de çok üzgünüm. Basında ve medyada yinelenen bu konunun gerçeğini yazmak zorundayım. Tekrarlıyorum. Bu çirkin konunun SN. Güner Ümit Bey ile hiçbir alakası yoktur."

        ÜMİT GÜNER KİMDİR?

        1962 doğumlu olan Ümit Güner, Ankara'lıdır. Zerrin Özer döneminde zengin plak dağıtımcıları arasında yer alıyordu. Eski Kent Plak sahibi olarak bilinen Ümit Güner, babasından kalan plak şirketini batırmıştır.1962 doğumlu olan Ümit Güner, Ankaralıdır. Zerrin Özer döneminde zengin plak dağıtımcıları arasında yer alıyordu.

        Eski Kent Plak sahibi olarak bilinen Ümit Güner, babasından kalan plak şirketini batırmıştır. Bir zamanlar her çıkan sanatçının albümü plakı Kent Plak deposuna gidip, Türkiye'ye orada dağıtılırdı. Ankara'dan sonra İstanbul'a gelen Ümit Güner, geçtiğimiz günlerde vefa etti.
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