Teşkilat dizisi geçtiğimiz haftalarda ekranlardaki macerasına başladı ve kısa sürede çok konuşulan yapımlardan birisi olarak izleyicilerin dikkatini çekti. Pazar günleri hem Total ve hem de AB reyting sonuçlarına göre zirvede yer alan dizi heyecanla takip ediliyor. Ancak sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte bazı dizilerin macerasına son verilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl Masumlar Apartmanı ve Teşkilat gibi dikkat çeken yapımları izleyicisiyle buluşturan TRT bazı dizilerin fişini çekmeye karar verdi. Gelecek hafta 32. bölümde ekranlara veda etmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisi dün akşam ekranlardaki macerasını tamamladı.
EKRANLARA VEDA ETTİ
32. bölümde ekranlara veda etmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisi dün akşam ekranlardaki macerasını sonlandırdı.
Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran TRT 1 dizisi Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü 31. bölümle final yaptı.
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