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    • Magazin
    • 26.03.2021 11:56
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    • 26.03.2021 11:56
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    Dün gece macerası sonlandı izleyicileri şaştı kaldı! Ters köşenin alası yapılıyor! 'ın gelişi...

    32 bölümdür macerasını tüm hızıyla sürdüren dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi Horanta Holding'in yöneticisi Namzet Horanta'nın, pinti bir kişilikten cömertliğe dönen hikayesini konu alıyordu. Bir süredir reyting sıralamasında bekleneni veremeyen dizi, izlenme oranlarının düşük kalması altında nedeniyle final yapıyor. Normalde dizinin 32. bölümüyle yani gelecek hafta final yapması kararlaştırılmıştı. Ancak bu hafta karara göre dizi bu hafta ekranlara veda etti. Tövbeler Olsun'un vedası ise izleyicileri şaşırttı.

    takvim.com.tr
    O dizi ekranlara veda etti!

    Teşkilat dizisi geçtiğimiz haftalarda ekranlardaki macerasına başladı ve kısa sürede çok konuşulan yapımlardan birisi olarak izleyicilerin dikkatini çekti. Pazar günleri hem Total ve hem de AB reyting sonuçlarına göre zirvede yer alan dizi heyecanla takip ediliyor. Ancak sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte bazı dizilerin macerasına son verilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl Masumlar Apartmanı ve Teşkilat gibi dikkat çeken yapımları izleyicisiyle buluşturan TRT bazı dizilerin fişini çekmeye karar verdi. Gelecek hafta 32. bölümde ekranlara veda etmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisi dün akşam ekranlardaki macerasını tamamladı.

    EKRANLARA VEDA ETTİ

    32. bölümde ekranlara veda etmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisi dün akşam ekranlardaki macerasını sonlandırdı.

    Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran TRT 1 dizisi Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü 31. bölümle final yaptı.

    TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    SERDAR HEM DİSKİN HEM CEREN'İN SIRRININ PEŞİNDE!

    Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor.

        Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor. Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

        TEŞKİLAT 'ŞİRKET'E ULAŞABİLECEK Mİ?

        Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

        Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

            TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Namzet nikahla birlikte Azerbaycan'a yerleşme kararı alan kızının özlemi içindedir. Latife ise Hülya ile ortak kurdukları şirket için tatlı bir heyecan içindedir.

            Osman ve Namzet' in küslükleri ise halen devam etmektedir. Makbuş, yalnızlık çektiğini söyleyen enişteyi evlendirme çalışmalarına başlar.

            Dr. Şevki ise Namzet'e hakkını helal etmesi için Osman' la ciddi bir konuşma yapar.

                Sonunda iki aileyi büyük bir sofrada buluşturmayı başarır. Fakat sonuç yine hüsran olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet Horanta Dr.Şevki Bey'in başını çok büyük bir derde sokacaktır. Osman'ın olanlarla ilgili şüphelendiği isim ise Namzet'tir.
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