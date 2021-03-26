Efsanesiyle adından sürekli söz ettirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Son bölümde Demir'in kaçırılması ve üst üste yaşanan olaylar herkesi şaşırttı. Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu etti. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile gitti. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Kader bize birbirimizin kalplerini gösterdi Demir..."

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.