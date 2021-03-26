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    • Magazin
    • 26.03.2021 13:57
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    • 26.03.2021 13:57
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    İki olay transfere aniden imza attı! Kırmızı Oda seyircilerini mest edecek isim fırtına gibi geliyor

    Cuma günleri TV8'de izleyicisini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi iki yeni transferle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda'da yeni gelişmeler herkesi şaşırtmaya devam edecek. Son olarak bu hafta TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın konuk olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de rol alacağı duyurulmuştu. Gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlenden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor. Ezel dizisiyle nam salan ve son olarak Ramo'da rol alan Yiğit Özşener'in kadroya dahil olması izleyicilerde heyecana neden oldu.

    O dizi iki ünlü ismi kadrosuna kattı!

    Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan yaşam öykülerini aktaran Kırmızı Oda dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıkacak. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi yeni oyuncu transferleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener ve Esra Ronabar gibi ünlü isimlerin dahil olduğu bilgisi paylaşıldı. Özellikle son haftalarda Kırmızı Oda'daki Sadi rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağının açıklanması izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

    İKİ ÜNLÜ İSMİ KADROSUNA KATTI

    Gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar dahil oluyor.

    Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verecek.

    Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

        Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da arayacak.

        Nihal, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

        ERKAN PETEKKAYA DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KADROSUNDA!

        Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen, OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, TV8'in sevilen dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir"e yeni bölümünde Erkan Petekkaya konuk oluyor.

            Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Petekkaya konuk oluyor.

            Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için geliyor.
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