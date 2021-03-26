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    • 26.03.2021 09:26
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    ? 25 Mart market ödülü kimin oldu? Gergin anlar…

    Dün akşamdan itibaren ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. TV8’in fenomen yarışmasını izlemeyi kaçıranlar dün akşam neler yaşandığını merak ediyor. Peki 25 Mart market ödülü kimin oldu? Her iki ödül için de canla başla mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından galip gelen hangisi oldu? İki takım arasında yaşanan gergin anlar da heyecanın dozunu arttırdı ve izleyicileri ekrana kilitledi. İşte de yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor market ödülü kimin oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında yine heyecan dolu bir mücadele sergilendi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül ve market oyunlarını kazanmak için canla başla savaştı. Rekabetin üst düzeyde olduğu Survivor'da gergin anlar yaşandı. İşte ayrıntılar…

    SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.

    Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkura çıktı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken oyunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.

    Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yemek fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.

    Parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler, market oyununda olduğu gibi ödül oyununun da sahibi oldu. Üç çeşit pizza ve kola ödülünü alan gönüllüler adaya daha çok motive olurken, kaybedilen oyun sonrası ünlüler takımında tartışma yaşandı. Batuhan ve Merve arasındaki sözlü kavga ortamı bir anda gerdi.

        MERVE VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

        Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Batuhan Merve'yi dinlemek istemediğini söylerken, Merve takım arkadaşını hareketlerine dikkat etmesi konusunda uyardı.

        Merve 'içim kan ağlıyor' lafını söyleyerek, Batuhan'ın insanların modunu düşürdüğünü dile getirirken, Batuhan yalancılıkla suçladı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası ortam normale döndü.

        TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

        Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta takım kaptanı olarak oy birliği ile Çağrı'yı seçti. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı yaptı.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor market ödülü kimin oldu? Gergin anlar…