Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor market ödülü kimin oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında yine heyecan dolu bir mücadele sergilendi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül ve market oyunlarını kazanmak için canla başla savaştı. Rekabetin üst düzeyde olduğu Survivor'da gergin anlar yaşandı. İşte ayrıntılar…
SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.
Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkura çıktı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken oyunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yemek fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.
Parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler, market oyununda olduğu gibi ödül oyununun da sahibi oldu. Üç çeşit pizza ve kola ödülünü alan gönüllüler adaya daha çok motive olurken, kaybedilen oyun sonrası ünlüler takımında tartışma yaşandı. Batuhan ve Merve arasındaki sözlü kavga ortamı bir anda gerdi.