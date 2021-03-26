Kuruluş Osman'dan transfer yağmuru! Birinin gidişi diğerinin gelişi olay olacak! Pabuçları dama atıyor. Çarşamba gününün reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 2. sezonunda da çok konuşulan yapımlardan birisi olmaya devam ediyor. Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın, Kanbolat Görkem Arslan, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Ahmet Yenilmez gibi pek çok ünlü ismi bu sezon kadrosuna katan dizide yaşanan gelişmelerle heyecan giderek artıyor. Son olarak Kuruluş Osman'a Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerinde Adını Feriha Koydum dizisinden tanıdığımız Emre Koç dahil oluyor. Genç oyuncunun kadroya gelecek haftalarda katılacağı öğrenildi.
EMRE KOÇ KURULUŞ OSMAN'DA!
Kuruluş Osman yeni oyuncu transferlerine imza atmaya devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adını Feriha Koydum dizisiyle adını duyuran Emre Koç'un gelecek haftalarda dizinin kadrosuna katılacak.
ABDURRAHMAN GAZİ'YE VEDA
Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizide yer alan ve Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al'ın diziden ayrılması seyircileri üzdü.
BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu paylaştı.