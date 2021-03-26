Tekfur Aris'i, Alpleri ile birlikte gönderip kendisi Nikola'ya pusu atan Osman Bey'in planı, Togay'ın Aris'i bir okla öldürmesiyle suya düştü. Tedbirli davranıp Malhun Hatun'u güvenli bir yerde saklayan ve buluşma yerine getirmeyen Nikola, elindeki kozu kullanarak hem canını kurtardı hem de Osman Bey'i zor durumda bıraktı.

Nikola, Togay'ın tekfurunu öldürmesine çok sinirlenirken; Togay bu hamlesinin Türk birliğine darbe vuracağını anlattı. Takasın gerçekleşmediğini öğrenen Umur Bey, kendi planını uygulama kararı alırken; Nikola ise Osman Bey'in ajanının kimliğini nihayet ortaya çıkardı. Zülfikar'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa çekmek isteyen Nikola, Kayı Obası'na hileli bir pusula yolladı.