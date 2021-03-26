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    • 26.03.2021 19:54
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    • 26.03.2021 19:54
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    13. bölüm canlı izle! dizisi Akıncı son bölüm izle

    13. bölüm canlı izle! ekranlarında her hafta heyecanı doruklara çıkaran Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul'un altı üstüne geliyor! Şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü düşmanla ölümcül bir savaşa girecek olan Akıncı 13. bölümde nefes kesen aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak. İşte seçeneği...

    takvim.com.tr
    Akıncı 13. bölüm canlı izle! ATV dizisi Akıncı son bölüm izle

    İstanbul'un altı üstüne geliyor! Kor-Han ile Akıncı'nın 13. bölümdeki ölümcül savaşı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen Akıncı 13. bölüm fragmanının ardından Akıncı ile Kor-Han arasında yaşanacak olan kanlı savaşın sinyalleri verildi. İşte Akıncı son bölüm izle linki...

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    KINCI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

    Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

    Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

        Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
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