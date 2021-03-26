Akıncı 13. bölüm canlı izle! ATV dizisi Akıncı son bölüm izle

İstanbul'un altı üstüne geliyor! Kor-Han ile Akıncı'nın 13. bölümdeki ölümcül savaşı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen Akıncı 13. bölüm fragmanının ardından Akıncı ile Kor-Han arasında yaşanacak olan kanlı savaşın sinyalleri verildi. İşte Akıncı son bölüm izle linki...

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KINCI 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!