Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.03.2021 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2021 17:53
    ABONE OL

    ? belli oldu! Altın kolyenin sahibi…

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmasında her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın finali heyecanı yaşandı. 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergilediği, rekabetin üst düzeyde olduğu Doya Doya Moda’da haftanın en yüksek puanını alarak altın kolyeyi boynuna takan yarışmacı kim oldu? belli oldu, haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda "All Star" konseptiyle de severek izleniyor. Günün puanlarının haftayı yakından etkilediği yarışmada bugün haftanın en az puanını alan yarışmacı elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Doya Doya Moda All Star kim elendi? Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanını kazanan ise altın kolyeyi kaptı. 26 Mart Cuma Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar…

    26 MART CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:35
    Özde:35
    Birben:40
    Emel:35
    Rümeysa:30
    Ferdanur:30
    Su:36

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (19 MART)

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? (19 MART)

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.
        Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi.
        Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" şeklinde konuşmuştu.

        SU BAHER KİMDİR?

        21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan ismi olan genç yarışmacı, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Çok küçük yaşlarda iş hayatına atılan Su Baher, eğitim nedeniyle iş hayatına ara vermiş. Aslen İranlı olan Baher, sık sık yarışmaya kendi kültürünün parçası olan lezzetleri yapıp getiriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 26 Mart Cuma Doya Doya Moda All Star birincisi belli oldu! Altın kolyenin sahibi…