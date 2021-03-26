Şeyma Subaşı ile Duygu Özaslan sıcak sularda birbirine girdi çarşı pazar karıştı! Bu gözler bunu da mı görecekti engeli bastı... Duygu Özaslan ve Şeyma Subaşı arasında büyük kriz... Her ikisi de sosyal medyadan akıllara zarar paralar kazanan Duygu Özaslan ve Şeyma Subaşı arasında neler oluyor? Makyaj videolarıyla bilinen Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kendisini engellediğini söyleyince ortalık karıştı. Bakın neler oldu neler. İşte detaylar...