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    • 26.03.2021 12:52
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    • 26.03.2021 12:52
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    ile sıcak sularda birbirine girdi çarşı pazar karıştı! Bu gözler bunu da mı görecekti engeli bastı

    Bir yanda ile olan evliliğinden sonra şöhrete kavuşan diğer bir yandan Youtube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhrete kavuşan . Sosyal medya üzerinden akıllara zarar paralar kazanan bu iki isim birbirine girdi. Gerek paylaşımları, gerek ürün tanıtımları gerekse geçtiğimiz yaz aylarında ifşa olan bikinili fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kendisini engellediğini iddia edince olanlar oldu.

    Şeyma Subaşı ile Duygu Özaslan sıcak sularda birbirine girdi

    Şeyma Subaşı ile Duygu Özaslan sıcak sularda birbirine girdi çarşı pazar karıştı! Bu gözler bunu da mı görecekti engeli bastı... Duygu Özaslan ve Şeyma Subaşı arasında büyük kriz... Her ikisi de sosyal medyadan akıllara zarar paralar kazanan Duygu Özaslan ve Şeyma Subaşı arasında neler oluyor? Makyaj videolarıyla bilinen Duygu Özaslan, Şeyma Subaşı'nın kendisini engellediğini söyleyince ortalık karıştı. Bakın neler oldu neler. İşte detaylar...

    YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, 'Reynmen' olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını dile getirdi.

    Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yapan Özaslan, 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin hamlesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

        "Şeyma sevdiğim biri, tanışıklığım var. Bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık, 'bir bakayım' dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum."

        "KİLOLUM HALİM HEPİNİZDEN GÜZEL"

        Geçtiğimiz yaz Duygu Özaslan'ın bikinili fotoğrafları çok konuşulmuştu. Özaslan'ın sosyal medyada paylaştığı pozları ile üzerinde hiç oynanmamış fotoğrafları arasında belirgin bir fark olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.

        30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, hakkında yapılan 'photoshop' eleştirilerinin ardından, "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" demişti.

            Bir Twitter kullanıcısı durumu şu sözlerle eleştirmişti:
            "Olay Duygu Özaslan'ın kilo almış olması değil, olay şu an olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen 'mükemmel' vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor."

            HASTALIĞINI AÇIKLADI

            Duygu Özaslan, daha sonra Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı: Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim.

            Kısa bir süre sonra formuna kavuşan ünlü YouTuber, "Artık fotoğraflarımla oynamıyorum. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle de gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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