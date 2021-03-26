Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.03.2021 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2021 17:33
    ABONE OL

    kimdir, ? Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi Pınar Tartan , mesleği ne?

    kimdir, ? Soruları son saatlerde en çok aratılan konulardan biri oldu. Murat Ceylan'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir itiraf geldi. Pınar Tartan ile Murat Ceylan birlikteliklerini sosyal medyadan duyurdu. Bu noktada, "? , ?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'ın sevgilisi...

    Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir itiraf geldi. Pınar Tartan ile Murat Ceylan birlikteliklerini sosyal medyadan duyurdu. Bu noktada, "Pınar Tartan kimdir? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    Survivor yarışmasında sunuculuk yapan ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Murat Ceylan bir süredir Türk Model Pınar Tartan ile beraber. Peki, Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?

    PINAR TARTAN KİMDİR?

    Pınar Tartan (d. 26 Mart 1997, İzmir, Türkiye), Türk model. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

        Bir zamanlar Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmacı olan Murat Ceylan, seneler sonra Acun medya ekibinin bir parçası haline geldi.

        Murat Ceylan, şimdilerde ise Survivor 2021'in sunuculuğunu üstlenmektedir. Murat Ceylan'ın kız arkadaşı Pınar Tartan ise şu sıralar sosyal medyada oldukça merak edilenler arasına girdi.

        Miss Turkey'in 2017 yılında düzenlenen yarışmasında ikinci olan Pınar Tartan, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi Pınar Tartan nereli, mesleği ne?