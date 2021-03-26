Bir zamanlar Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmacı olan Murat Ceylan, seneler sonra Acun medya ekibinin bir parçası haline geldi.



Murat Ceylan, şimdilerde ise Survivor 2021'in sunuculuğunu üstlenmektedir. Murat Ceylan'ın kız arkadaşı Pınar Tartan ise şu sıralar sosyal medyada oldukça merak edilenler arasına girdi.

Miss Turkey'in 2017 yılında düzenlenen yarışmasında ikinci olan Pınar Tartan, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu.