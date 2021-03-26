Pınar Tartan kimdir, kaç yaşında? Murat Ceylan'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir itiraf geldi. Pınar Tartan ile Murat Ceylan birlikteliklerini sosyal medyadan duyurdu. Bu noktada, "Pınar Tartan kimdir? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında detaylar...
Survivor yarışmasında sunuculuk yapan ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Murat Ceylan bir süredir Türk Model Pınar Tartan ile beraber. Peki, Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?
PINAR TARTAN KİMDİR?
Pınar Tartan (d. 26 Mart 1997, İzmir, Türkiye), Türk model. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.