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    • 25.03.2021 15:01
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    SON DAKİKA: Spor yorumcusu eski eşi 'a şiddetten yargılanacak: Kafasına yumrukla vurup yaraladı!

    Son dakika haberi! Boşandıkları gün eşiyle son bir akşam yemeği yemek isteyen ünlü spor yorumcusu ve 'ın yemekte başlayan tartışması evde arbedeye dönüştü. Cem Dizdar, eski eşini kafasını yumruklayarak kemik kırığı oluşturacak şekilde darp etti. Selin Barlas'ın ihbarı sonrası ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar hakkında dava açıldı.

    Kafasına yumrukla vurup yaraladı!

    Spor camiasının tanınan yorumları arasında yer alan Cem Dizdar eşi Selin Barlas, 16 Ekim günü boşandı.



    İkili boşandıktan kısa bir süre sonra son bir akşam yemeği yemek istedi. Bunun için İstinye'de bir restoran giden çift arasında yeniden tartışma yaşandı.


    KAFASINI YUMRUKLAYARAK DARP ETTİ
    İddiaya göre Barlas'ın evine giden çift arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yine iddiaya göre Cem Dizdar, Selin Barlas'ın göğsüne, kafasına yumrukla vurup yaraladı. Dizdar, iddiaya göre eski eşini darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.


        DAVA AÇILDI
        Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan Selin Barlas'ın vücudunda kemik kırığı olacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılığa başvurarak şikayetçi olan Barlas, eski eşinin cezalandırılmasını istedi.




        Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda, 'Vücutta Kemik Kırığı Olacak Biçimde Yaralama, Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. 6,5 yıla kadar hapsi istenen Cem Dizdar, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Spor yorumcusu Cem Dizdar eski eşi Selin Barlas'a şiddetten yargılanacak: Kafasına yumrukla vurup yaraladı!