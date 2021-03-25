Masumlar Apartmanı ekibi kılı kırk yardı ama ne yaptılarsa olmadı! Çekimler durdu onu apar topar yolladılar TRT 1'de deprem... TRT 1 yayınlanan her yeni bölümünün ardından hem ekrana hem de sosyal medyaya damgasını vuran, Gülben, Safiye, Han karakterleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Tüm önlemlerin sıkıcı uygulandığı dizinin setinde o oyunucunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ortalık karıştı. İşte detaylar.
TRT1'de yayınlandığı her hafta sosyal medya gündemine yerleşen Masumlar Apartmanı'nın başroldeki ismi herkesi endişelendirdi.
Esat rolüyle kariyerindeki başarı basamaklarını hızla tırmanan Uğur Uzunel, Koronavirüs salgınına yakalandı.