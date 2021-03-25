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    • 25.03.2021 10:13
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    • 25.03.2021 10:13
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    ekibi kılı kırk yardı ama ne yaptılarsa olmadı! Çekimler durdu onu apar topar yolladılar 'de deprem

    , ve 'nun başrollerini paylaştığı, 'nun  adlı kitabının ‘Çöp ev’ başlıklı hikayesinden uyarlanarak izleyicileri ekran başına toplayan seti bu haberle çalkalanıyor. ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın o ismi koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle diziden apart topar gönderildi. Yoğun Kovid-19 önlemlerinin alındığı setten gelen bu haber hem üzdü hem de korkuttu.

    Masumlar Apartmanı ekibi kılı kırk yardı ama ne yaptılarsa olmadı

    Masumlar Apartmanı ekibi kılı kırk yardı ama ne yaptılarsa olmadı! Çekimler durdu onu apar topar yolladılar TRT 1'de deprem... TRT 1 yayınlanan her yeni bölümünün ardından hem ekrana hem de sosyal medyaya damgasını vuran, Gülben, Safiye, Han karakterleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Tüm önlemlerin sıkıcı uygulandığı dizinin setinde o oyunucunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ortalık karıştı. İşte detaylar.

    TRT1'de yayınlandığı her hafta sosyal medya gündemine yerleşen Masumlar Apartmanı'nın başroldeki ismi herkesi endişelendirdi.

    Esat rolüyle kariyerindeki başarı basamaklarını hızla tırmanan Uğur Uzunel, Koronavirüs salgınına yakalandı.

        Covid-19 tedbirlerine uygun biçimde hareket eden Masumlar Apartmanı setinde çekimler iptal edildi.

        Üstlendiği rol sayesinde son dönemin parlayan isimleri arasına giren Uğur Uzunel'in yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan tüm oyuncu isimlere ve sette yer alan görevlilere tekrardan Covid-19 testi uygulandı.

        Gerçekleştirilen Korona Virüsü test sonuçlarına göre, Uğur Uzunel dışında herkesin negatif çıkması üzerine çekimler kaldığı yerden devam edildi.

            MASUMLAR APARTMANI 27.BÖLÜM ÖZET

            Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.

            Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.
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