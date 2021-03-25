Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 25 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları bugün yarışmayı izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sunucu Seda Sayan ve kayınvalideler bugünün yemeklerini tattı ve puanlarını verdi. Peki haftanın finalinden bir gün önce puanlar nasıl şekillendi, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu? İşte haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…
25 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Birinciliği kazanıp çeyrek altının sahibi olan isim Ayten oldu.
Aysun:13
Seda:16
Ayten:16
Dudu:11
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alan gelin Hilal oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi 101 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.