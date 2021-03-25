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    • Magazin
    • 25.03.2021 15:48
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    • 25.03.2021 15:48
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    ? belli oldu mu?

    Haftanın finaline bir gün kala ortasında merakla araştırılmaya başlanan ? Sorusunun yanıtı belli oldu. Kanal D’de hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada heyecan dolu anlar vardı. Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen yarışmada haftanın finalinden önce puanlar nasıl şekillendi? Ayten ile kayınvalide Neriman hanım arasında gerginlikle yine eksik olmadı. Peki belli oldu mu? İşte yarışmasında bugün yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 25 Mart Gelinim Mutfakta puanlaması belli oldu mu? Sorularının yanıtları bugün yarışmayı izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sunucu Seda Sayan ve kayınvalideler bugünün yemeklerini tattı ve puanlarını verdi. Peki haftanın finalinden bir gün önce puanlar nasıl şekillendi, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu? İşte haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    25 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Birinciliği kazanıp çeyrek altının sahibi olan isim Ayten oldu.

    Aysun:13

    Seda:16

    Ayten:16

    Dudu:11

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Hilal oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi 101 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

        Dudu Hanım ve Nuray Hanım Mersin'in Tarsus ilçesinden yarışmaya katıldı. Yörük kızı olduğunu dile getiren Dudu, henüz 18 yaşında. Haftanın ilk gününde Dudu, Sakız adındaki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye ediyor. Seda Sayan, gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılıyor. Kaynak: Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nuray kim?

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        24 yalında olan başarılı isim aslen Sakaryalıdır. 5 yıldır evli olan yarışmacının 4 yaşında oğlu vardır. İstanbul Pendik'ten yarışa katılan Aysun Kuşatan, pratik, tahlilci ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Müsabakada kayınvalidesi Nurten hanımla bir arada altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü tecrübesi yaşamıştı.
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