Emir Benderlioğlu, iş hayatına TRT'de tanıtım kordinatörü olarak başladı. Bu sırada Yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve onun filmlerinde rol almaya başladı. Sonra da Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

Emir Benderlioğlu, yakın arkadaşı Işın Karaca,Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Beyoğlu'nda Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır.

Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.