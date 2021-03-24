Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı şaşırttı.
atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı her bölümde izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Diziye Çakırbeyli Ailesi'nin düşmanı olarak giren 'Façalı Ailesi' daha sonra Çakırbeylilerin dostu oldu. Façalı Ailesi'nin üyesi Behzat Façalı da diziye damga vurdu. Dizide ilyas ile atışmaları ilgi odağı olurken yakışıklı oyuncunun dizi dışındaki hayatı da merak konusu oldu.
EŞİ DE EDHO'DA
Yakışıklı oyuncu Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken ünlü oyuncunun eşinin de EDHO dizisinde kardeşi rolünü oynayan Ceren Benderlioğlu olması öğrenenleri şaşkına çevirdi.