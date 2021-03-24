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    • 25.03.2021 00:23
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    Düşman gibi geldi dost oldu! 'nun 'sı hakkındaki şaşırtan gerçek! Yakışıklı oyuncu...

    atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'sı şaşırttı. Yakışıklı oyuncu karizmasıyla çok konuşulan isimler arasına girerken hakkındaki bilgiler de hayranları tarafından merak edildi. Benderlioğlu hakkında ortaya çıkan o bilgi ise şaşkına çevirdi. İşte 'nun Behzat Façalı'sı hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EDHO'nun 'Façalı'sı şaşırttı!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı şaşırttı.

    atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı her bölümde izleyiciyi ekrana kilitliyor.

    Diziye Çakırbeyli Ailesi'nin düşmanı olarak giren 'Façalı Ailesi' daha sonra Çakırbeylilerin dostu oldu. Façalı Ailesi'nin üyesi Behzat Façalı da diziye damga vurdu. Dizide ilyas ile atışmaları ilgi odağı olurken yakışıklı oyuncunun dizi dışındaki hayatı da merak konusu oldu.

    EŞİ DE EDHO'DA
    Yakışıklı oyuncu Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken ünlü oyuncunun eşinin de EDHO dizisinde kardeşi rolünü oynayan Ceren Benderlioğlu olması öğrenenleri şaşkına çevirdi.

        İşte EDHO'nun Behzat Façalı'sı Emir Benderlioğlu hakkında merak edilenler...

        EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?
        Emir Benderlioğlu, 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Atıf Emir Benderlioğlu'dur. Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede önce heykel bölümünde okudu, sonra da Grafik Bölümüne geçti.

        Emir Benderlioğlu, iş hayatına TRT'de tanıtım kordinatörü olarak başladı. Bu sırada Yönetmen Alper Çağlar ile tanıştı ve onun filmlerinde rol almaya başladı. Sonra da Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

        Emir Benderlioğlu, yakın arkadaşı Işın Karaca,Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Beyoğlu'nda Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır.

        Emir Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. Nur adında bir kızı vardır.

        2011 - 2012 yılları arasında "Yer Gök Aşk" dizisinde Burak Hakkı, Melisa Aslı Pamuk, Tuvana Türkay, Işıl Yücesoy, Murat Ünalmış, Birce Akalay, Selen Soyder, Tolgahan Sayışman, Serenay Sarıkaya ile beraber oynamıştır.

            2013 yılında TRT'de yayınlanan "Osmanlı Tokadı" dizisinde Uğur Çavuşoğlu,Alper Kul, İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever, Emir Benderlioğlu, Mazhar Alanson, Bertan Ceylan, Pelin Akil ile beraber rol aldı.

            2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Panzehir" adlı sinema filminde Emin Boztepe, Cüneyt Arkın, Emir Benderlioğlu, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol aldı.

            Filmleri ve Dizileri :
            2019: EDHO -
            2016 - Kızkaçıran (Ahmet) (Sinema Filmi)
            2015 - Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Hüseyin Teğmen) (TV Dizisi)
            2014 - Çiçek (Rıfat) (TV Dizisi)
            2014 - Panzehir (Ferit) (Sinema Filmi)

            2013 - Osmanlı Tokadı (Savaş) (TV Dizisi)
            2011 - Hop Dedik: Deli Dumrul (Dumrul) (Sinema Filmi)
            2011 - 2012 - Yer Gök Aşk (Yılmaz) (TV Dizisi)
            2010 - Keskin Bıçak (Çetin) (TV Dizisi)


            2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Dumrul) (Sinema Filmi)
            2009 - Ayrılık (2) (Eytan) (TV Dizisi)
            2008 - Dedektif Biraderler (Savaş) (TV Dizisi)


                2007 - Sessiz Fırtına (İbrahim) (TV Dizisi)
                2007 - 2010 - Kavak Yelleri (Burak) (TV Dizisi)
                2007 - Camgöz (Batu) (Kısa Film)
                2007 - Adem'in Trenleri (Bekir) (Sinema Filmi)
                2006 - Bukalemun (Ozan) (Kısa Film)
                2004 - 4 Saat (Kısa Film)
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                Haberler Magazin Düşman gibi geldi dost oldu! EDHO'nun Behzat Façalı'sı Emir Benderlioğlu hakkındaki şaşırtan gerçek! Yakışıklı oyuncu...