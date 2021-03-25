! Kuruluş Osman'a olay transfer geliyor! Adını Feriha Koydum'da rol almıştı... Bu gelişmeyle birlikte dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisine katılan yeni isim dengeleri değiştirecek. Bu gelişmeyle birlikte Kuruluş Osman dizisinde rol alacak ismin kim olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı gibi hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Yıldız isim Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmıştı. İşte detaylar...

Emre Koç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. İlk olarak Kanal D'nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar'da rol alan Emre Koç, Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmaya başladı. Sinema filmlerinde de rol alan oyuncu Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.