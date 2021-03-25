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    • Magazin
    • 25.03.2021 22:48
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    • 25.03.2021 22:48
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    Gidişatı değiştirecek isim! 'a olay transfer geliyor! 'da rol almıştı...

    İlgiyle izlenen dizisine bomba isim dizide heyecanı daha da arttıracak. Bu gelişmeyle birlikte dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisine katılan yeni isim dengeleri değiştirecek. Bu gelişmeyle birlikte Kuruluş Osman dizisinde rol alacak ismin kim olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı gibi hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Yıldız isim dizisiyle tanınmıştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Adını Feriha Koydum'da rol almıştı, Kuruluş Osman’a katıldı!

    ! Kuruluş Osman'a olay transfer geliyor! Adını Feriha Koydum'da rol almıştı... Bu gelişmeyle birlikte dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu. ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisine katılan yeni isim dengeleri değiştirecek. Bu gelişmeyle birlikte Kuruluş Osman dizisinde rol alacak ismin kim olduğu, daha önce hangi projelerde yer aldığı gibi hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Yıldız isim Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmıştı. İşte detaylar...

    Emre Koç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. İlk olarak Kanal D'nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar'da rol alan Emre Koç, Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmaya başladı. Sinema filmlerinde de rol alan oyuncu Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç oyuncu önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayacak. Emre Koç'un dizide neler yapacağı ve nasıl bir karaktere hayat vereceği de merakla bekleniyor.

    EMRE KOÇ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

    Emre Koç, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. İlk olarak Kanal D'nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar'da rol alan Emre Koç, Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınmaya başladı. Sinema filmlerinde de rol alan oyuncu Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösterdi.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç oyuncu önümüzdeki bölümlerde Kuruluş Osman dizisinde rol almaya başlayacak.

    Emre Koç'un dizide neler yapacağı ve nasıl bir karaktere hayat vereceği de merakla bekleniyor.

        EMRE KOÇ KİMDİR?

        1987 İstanbul doğumlu Emre Koç, Seni Seviyorum Adamım, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve Sekerat yapımları ile tanınan oyuncudur. İlk ve ortaöğrenimini Kocaeli'nda tamamladı. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda atölye çalışmalarına başladı. Amatör tiyatro gruplarıyla oyunlarda oynamaya başladı.

        2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra sahne de hep komedi oyunlarda oynayan Emre Koç dizi ve sinemada da hep kötü karakterlerde rol aldı.

        Okul döneminde özel bir tiyatro grubuyla "Örselenmiş Ruhlar Resmi Geçidi" adlı oyunda oynadı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Kemal Başar'ın yönettiği "Romeo ve Juliet" ve "Çığ" adlı oyunlarda asistanlık yaptı.

        Kısa bir dönem Tiyatro Kare'nin çocuk oyununda rol aldı. 2011 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.

        Rol aldığı oyunlardan bazıları: Külhanbeyi Müzikali; Benim Güzel Pabuçlarım; Sıkıyönetim; Kaç Baba Kaç; Sokak Kızı İrma.

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Kanıt, Akasya Durağı ve Arka Sokaklar ile Atv ekranlarında yayınlanan Aşk Bir Hayal dizilerinde rol alan Emre Koç, Adını Feriha Koydum dizisinde yer aldı.

        İlk sinema deneyimini ise Recep İvedik 2 filmiyle yaptı. Ayrıca başrollerini Gizem Karaca ve Barış Kılıç paylaştığı Seni Seviyorum Adamım adlı sinema filminde Serkan karakteriyle rol almıştır.
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        Haberler Magazin Gidişatı değiştirecek isim! Kuruluş Osman'a olay transfer geliyor! Adını Feriha Koydum'da rol almıştı...