Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman? Star TV ekranında yayınlanan Akrep dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Ancak Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Akrep dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Akrep dizisi perşembe akşamları izleyicilerle buluşuyor. Peki Akrep bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? Akrep dizisi yeni bölümü ne zaman?
Star Tv'nin haftalık yayın akışı ardından gözler Akrep dizisinin akıbetine çevrildi. 25 Mart Perşembe günü Akrep dizisinin 16. bölümü yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi ekrana gelecek. Akrep dizisinin geçtiğimiz haftalardaki bölümünde başrollerden biri veda etmişti. Fikret rolünü oynayan Bekir Aksoy, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Bir başrolün vedası ardından final iddiaları gündeme gelmişti ancak final iddialarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Akrep'in bu hafta 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ekran macerasına ara veren dizinin, 1 Nisan Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.