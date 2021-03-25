Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman? Star TV ekranında yayınlanan Akrep dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Ancak Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Akrep dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Akrep dizisi perşembe akşamları izleyicilerle buluşuyor. Peki Akrep bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? Akrep dizisi yeni bölümü ne zaman?