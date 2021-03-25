Bir Zamanlar Çukurova 89. yeni bölüm izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE! 89. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

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89.BÖLÜM ÖZETİ

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.

ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?

Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.