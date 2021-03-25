Bir Zamanlar Çukurova 89. yeni bölüm izle

Yoluna taş koydu intikamı feci olacak! Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken gözler ATV ekranlarına çevrildi. Fikret'in kurduğu planların ardından olaydaki çözülmez mühür açılıyor. Ortalığın karıştığı bölümde taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırladı. Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktı. Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verdi. Olayın duyulması Fikret'i mutlu etti ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşine düştü ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izleme seçeneği...
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89.BÖLÜM ÖZETİ
Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.
ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?
Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?
Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.
ZÜLEYHA FEKELİ KONAĞI'NIN NEŞESİ LÜTFİYE İLE TANIŞIYOR!
Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister.
Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır.