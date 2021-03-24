İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.