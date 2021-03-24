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    • Magazin
    • 24.03.2021 17:53
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    • 24.03.2021 17:53
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    Sıkı takipçilerini kahredecek haber aniden geldi! dizisi için yolun sonu! 8 bölüm sonra...

    17 Aralık 2019 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve dün akşam 42. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan dizisi sıkı takipçileri tarafından heyecanla izleniyor. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyor ve artık yolun sonu yaklaştı. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu tarafından final kararı verildi. 23 Mart reyting sıralamasına göre Hekimoğlu Total'de ilk 10'da yer almadı. AB reyting sıralamasında ise altıncı oldu. Dizinin izleyicileri ise Hekimoğlu dizisinin final yapacağı günü öğrenmek istiyor.

    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    Sıkı takipçilerini kahredecek haber aniden geldi! Kanal D dizisi için yolun sonu! 8 bölüm sonra ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre dizi Total'de ilk 10'da yer alamadı. Şimdi gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.

    FİNAL YAPIYOR

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi 50. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

    23 MART SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV

    2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    6 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV

    7 BARAJ FOX

    8 SURVİVOR TV8

    9 ATV ANA HABER ATV

    10 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1

        REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

        2 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV

        3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

        4 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1

        5 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV

        6 HEKİMOĞLU KANAL D

        7 ESRA EROL'DA ATV

        8 SURVİVOR TV8

        9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

        10 BARAJ FOX

        NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Hekimoğlu dizisinin çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

            HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Hekimoğlu ve İpek, Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür.

            İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

            Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir.

                Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.

                Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?
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                Haberler Magazin Sıkı takipçilerini kahredecek haber aniden geldi! Kanal D dizisi için yolun sonu! 8 bölüm sonra...