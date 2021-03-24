Sıkı takipçilerini kahredecek haber aniden geldi! Kanal D dizisi için yolun sonu! 8 bölüm sonra ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre dizi Total'de ilk 10'da yer alamadı. Şimdi gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrildi.
FİNAL YAPIYOR
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi 50. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.
23 MART SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
6 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV
7 BARAJ FOX
8 SURVİVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASUMLAR APARTMANI (ÖZET) TRT 1