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    • 24.03.2021 19:24
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    • 24.03.2021 19:24
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    bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir , yeni bölüm ne zaman?

    TV8 ekranında yayınlanan izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Ancak TV 8 yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bu nedenle ", , ?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Zeynep'in bulunduğu evin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçun Mehdi'nin üzerine yıkılması, aile içerisinde büyük bir kaosa neden olmuştu. Peki, ? ve detaylar...

    takvim.com.tr
    Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı?

    Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta? | Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Zeynep'in bulunduğu evin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçun Mehdi'nin üzerine yıkılması, aile içerisinde büyük bir kaosa neden olmuştu. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bu akşam var mı? İşte TV 8 yayın akışı ve detaylar...

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

    Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ile bu hafta izleyenleri ile buluşamayacak. 2019'da yayın hayatına başlayan yapım bu hafta kolaj bölümü ile yayınlanacak. Tv8 yayın akışı ile beraber yapımın sıkı takipçileri bu kararın nedenini merak ediyor.

    DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Bu akşam saat 20:00'de Doğduğun Ev Kaderindir dizisi kolaj bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmezken yapımın henüz 37. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

        TV8 YAYIN AKIŞI BUGÜN 24 MART 2021

        06:00 Oynat Bakalım

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Sinema

        10:45 Survivor Panorama

        13:15 Doya Doya Moda

        17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

        20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / KOLAJ

        00:15 Kırmızı Oda

        02:30 Doya Doya Moda

        04:30 Survivor Panorama

        DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir çatışmanın ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kes daha sevdiği kadına destek olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik olaylarla doludur, peki bir tebessüm, bir sevgi sözcüğü tüm bu zorlukları unutmaya yeter mi? Mehdi tek başına bebeğine bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştur. Nuh'un resti ve Cemile'nin sonunda onunla yüzleşip yaptıklarını yargılaması sonrası tamamen yalnızdır. Geçmişi değiştirmek isterken, bugününü ve geleceğini alt üst eden Mehdi için karar zamanı gelmiştir. Her şeyi geride bırakıp eski günlere, eski hayata dönmek mümkün mü? Sen inkar ettiğinde gerçekler hükümsüz müdür? Kendinden kaçabilirsin ama kurtulabilir misin? Yeni aşkların, eriyen buzların, omuz omuza verip zorlukları aşmanın aydınlattığı ufuklara kara bulutlar yeniden toplanıyor. Geçmişte olanlar şimdinin girizgahıydı, gelecek ise bugün yaptıklarımıza bağlı.
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