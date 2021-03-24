Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, saat kaçta? | Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Zeynep'in bulunduğu evin silahlı saldırıya uğramasının ardından suçun Mehdi'nin üzerine yıkılması, aile içerisinde büyük bir kaosa neden olmuştu. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bu akşam var mı? İşte TV 8 yayın akışı ve detaylar...
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ile bu hafta izleyenleri ile buluşamayacak. 2019'da yayın hayatına başlayan yapım bu hafta kolaj bölümü ile yayınlanacak. Tv8 yayın akışı ile beraber yapımın sıkı takipçileri bu kararın nedenini merak ediyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bu akşam saat 20:00'de Doğduğun Ev Kaderindir dizisi kolaj bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmezken yapımın henüz 37. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.