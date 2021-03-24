Yeni haftanın üçüncü gününde Doya Doya Moda All Star puanları merakla araştırılır oldu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada rekabet yine üst düzeydeydi ve gergin anların yanı sıra eğlenceli dakikalar da yaşandı. Günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği yarışmada ? 24 Mart Çarşamba Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar…
24 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:16
Özde: 16
Birben: 20
Emel: Değerlendirme dışı
Rümeysa: 14
Ferdanur:18
Su: 15
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 96 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Birben oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı