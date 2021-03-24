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    • Magazin
    • 24.03.2021 17:53
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    • 24.03.2021 17:53
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    birincisi hangi yarışmacı oldu? !

    Gündemde sıklıkla birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışmasını bugün izlemeyi kaçıranlar puan durumunun nasıl şekillendiğini merak ediyor. “All Star” konseptinde yoluna devam eden ve jürilerde Ivana Sert yerine Uğur Eker’in katıldığı Doya Doya Moda’da yine rekabet dolu anlar vardı. Haftanın finaline iki gün kala heyecan daha da arttı. Peki nedir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Yeni haftanın üçüncü gününde Doya Doya Moda All Star puanları merakla araştırılır oldu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada rekabet yine üst düzeydeydi ve gergin anların yanı sıra eğlenceli dakikalar da yaşandı. Günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği yarışmada ? 24 Mart Çarşamba Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte yaşananlar…

    24 MART ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:16
    Özde: 16
    Birben: 20
    Emel: Değerlendirme dışı
    Rümeysa: 14
    Ferdanur:18
    Su: 15

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 96 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Birben oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.
        Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.
        Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 130 bin takipçisi bulunan Böçkün moda ile yakından ilgilenmeye devam ediyor.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 24 Mart Çarşamba Doya Doya Moda All Star puanlaması!