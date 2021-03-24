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    • Magazin
    • 24.03.2021 11:29
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    • 24.03.2021 11:29
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    Ölüm kol gezecek miadı tükendi! : Etrafı birden velveleye veriyor

    Anlattığı hikayesiyle izleyicilerini hüzünlendiren 27. bölümüyle bu hafta ekranlarda izleyicisini ağırladı. Son bölümde Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşı karşıya gelince şoke oldu. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem buldu ve aldığı kararlar şaşırttı. Evdeki herkes bu yeni Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam etti. Final sahnesinde ise gerilim arttı. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte için TRT 1 ekranlarına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ölüm kol gezecek miadı tükendi! Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı için dün akşamdan itibaren heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizide bu hafta İnci şaşırtacak olayın yaşanmasının ardından etrafı birden velveleye veriyor. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım attı. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya soktu. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirdi. İzleyiciler şimdi heyecanla Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanını bekliyor.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.

    Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.

    Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar.

        Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

        İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar.

        Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

            Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur.

            Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

            Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar.
                Haberler Magazin Ölüm kol gezecek miadı tükendi! Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı: Etrafı birden velveleye veriyor