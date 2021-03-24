Ölüm kol gezecek miadı tükendi! Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanı için dün akşamdan itibaren heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizide bu hafta İnci şaşırtacak olayın yaşanmasının ardından etrafı birden velveleye veriyor. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım attı. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya soktu. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirdi. İzleyiciler şimdi heyecanla Masumlar Apartmanı 28. bölüm fragmanını bekliyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.