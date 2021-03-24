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    • Magazin
    • 24.03.2021 09:31
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    • 24.03.2021 09:31
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    Yürekler yerle yeksan oldu! : Zora dağ dayanmıyor cehennem yerine çevirecek

    Ceylan'ın ölümüyle dün akşam heyecanı doruklara tırmandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır eşinin acısıyla tüm düşmanlarının hayatını cehenneme çevirecek. Son bölümde Tuncay ve İshak devreye aldıkları yeni isimlerle birlikte Ceylan'ı operasyona giderken tuzağa çekerek ele geçirdi. Ardından Tuncay ve İshak Ceylan'ı sorgulamaya çalıştı. Ancak söyledikleri karşısında ikili büyük bir şaşkınlık yaşadı. Selman'ın ihanetinin ortaya çıkması ve masada İlyas tarafından infaz edilmesinin ardından kapının önüne çağırılan Hızır gözlerinin önünde eşinin ölümüne şahit oldu. Selman ve Ceylan'ın vedasıyla sonuçlanan bölüm sonrası için heyecan tavan yaptı.

    takvim.com.tr
    EDHO 188. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ceylan'ın öldürülmesiyle dün akşam yayınlanan bölümde yürekler yerle yeksan oldu. EDHO 188. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken izleyiciler ATV ekranlarına odaklandı. Masa toplantısı öncesi kimsesizlerden birisiyle görüşen Selman 100 bin dolar karşılığında Doğan Baba'yı öldürmek için teklif yaptı. Seko da paranın bir kısmını çalarak bu işi ayarladı. Ancak Kimsesiz Doğan ikiliyi tuzağa düşürdü ve adım adım ölüme çekti. Masa toplantısında bu olayın ortaya çıkmasıyla da Selman, Yaman'ın da onaylayıyla infaz edildi. Final sahnesinde Ceylan'ın öldürülmesiyle EDHO 188. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Ceylan'ın veda sahnesi

    CEYLAN'IN VEDASI

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.

    Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

        Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder.

        Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

        Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir.

            Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

            SANEM ÇELİK KİMDİR?

            Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

            1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

            1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

            1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

                2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.

                Bugüne kadar pek çok dizide ve filmde rol alan Çelik son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan karakterini canlandırdı.

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                Haberler Magazin Yürekler yerle yeksan oldu! EDHO 188. bölüm fragmanı: Zora dağ dayanmıyor cehennem yerine çevirecek