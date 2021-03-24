Ceylan'ın öldürülmesiyle dün akşam yayınlanan bölümde yürekler yerle yeksan oldu. EDHO 188. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken izleyiciler ATV ekranlarına odaklandı. Masa toplantısı öncesi kimsesizlerden birisiyle görüşen Selman 100 bin dolar karşılığında Doğan Baba'yı öldürmek için teklif yaptı. Seko da paranın bir kısmını çalarak bu işi ayarladı. Ancak Kimsesiz Doğan ikiliyi tuzağa düşürdü ve adım adım ölüme çekti. Masa toplantısında bu olayın ortaya çıkmasıyla da Selman, Yaman'ın da onaylayıyla infaz edildi. Final sahnesinde Ceylan'ın öldürülmesiyle EDHO 188. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Ceylan'ın veda sahnesi

CEYLAN'IN VEDASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.