Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 24 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları özellikle program izlemeyi kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Seda Sayan'ın ve kayınvalidelerin kimin yemeği olduğunu bilmeden tattığı ve puanlarını verdiği yarışmada haftanın finaline iki gün kala heyecan daha da arttı. Peki bugünün en iyi yemeğini çıkararak çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? Cuma günü Gelinim Mutfakta haftanın finalinde haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı bileziklerini koluna takarken en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek.
24 MART ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi yeni yarışmacı Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı.
Aysun:17
Seda:10
Ayten:18
Dudu:15
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alan gelin Hilal oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi 101 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?
Yeni yarışmacı Seda'nın kaynanası Nagehan Hanımın programa getirdiği köpeği olay oldu.
134.haftanın yeni yarışmacısı Seda ve kaynanası Nagehan Hanım programa iddialı bir giriş yapıyorlar.Nagehan Hanımın köpeği ile yarışmaya gelmesi diğer kaynanalar tarafında hoş karşılanmıyor. Kayınvalideler odasında köpek yüzünden kriz anları yaşanıyor.Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.