Instagram'da story paylaşmanın kendisi için lüks kaldığını belirten Özge Özder, evde olduğunu çocuğu Luniş'in durumunun da çok iyi olduğunu ve her şeyin çok yolunda olduğunu aktardı. Artık sete başlayacağını duyuran Özge Özder, aylar sonra ilk kez saçını boyatacağını duyurdu.

Bu hafta itibarıyla çalışmaya başlayacağını açıklayan Özge Özder, diyet yapmadığını ve hiçbir yöntem uygulamadığını kaydederek, lohusalıkta öyle şeyler yapılmadığını bildirdi. Yüzüne de herhangi bir uygulama yaptırmadığına dikkati çeken Özge Özder, henüz korse kullanmaya başlamadığını ifade etti.