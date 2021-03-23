Salı akşamları heyecanı zirvelere çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Ceylan arasında yaşanan tartışmayla birlikte Ceylan kendi planlarını uygulamaya başladı. Tuncay ve İshak da bu durumu kendi lehine çevirerek onu ele geçirmek için plan yaptı. İzleyiciler yaşanan son gelişmelerin ardından EDHO Ceylan öldü mü sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu? İşte dizide yaşananlar...
EDHO CEYLAN (SANEM ÇELİK) DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi. Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.
İşte merak edilen detaylar;
SANEM ÇELİK KİMDİR?
Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.
1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.
1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.
1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.