Salı akşamları heyecanı zirvelere çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Ceylan arasında yaşanan tartışmayla birlikte Ceylan kendi planlarını uygulamaya başladı. Tuncay ve İshak da bu durumu kendi lehine çevirerek onu ele geçirmek için plan yaptı. İzleyiciler yaşanan son gelişmelerin ardından EDHO Ceylan öldü mü sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu? İşte dizide yaşananlar...

EDHO CEYLAN (SANEM ÇELİK) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi. Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.

İşte merak edilen detaylar;