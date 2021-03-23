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    • 23.03.2021 23:19
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    • 23.03.2021 23:49
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    ? diziden ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme!

    Hızır ve Ceylan'ın arasında yaşanan tartışma ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damgasını vuran olaylardan oldu. Tuncay ve İshak, yeni adamlarını devreye alarak Ceylan'ı adım adım tuzağın içerisine çekti. Bu nedenle dizinin sıkı takipçileri sorusu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    EDHO CeylanSanem Çelik diziden ayrılıyor mu?

    Salı akşamları heyecanı zirvelere çıkaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Ceylan arasında yaşanan tartışmayla birlikte Ceylan kendi planlarını uygulamaya başladı. Tuncay ve İshak da bu durumu kendi lehine çevirerek onu ele geçirmek için plan yaptı. İzleyiciler yaşanan son gelişmelerin ardından EDHO Ceylan öldü mü sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu? İşte dizide yaşananlar...

    EDHO CEYLAN (SANEM ÇELİK) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi. Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.

    İşte merak edilen detaylar;

    SANEM ÇELİK KİMDİR?

    Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

    1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

    1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

    1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

        1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

        1994-1996 yılları arasında birçok reklam filminde oynadı. 1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı.

        1997 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

        1998, Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Melih Kibar'in besteleri ve piyanosu eşliğinde Çiğdem Talu'ya Selam müzikalinin koreografisini yaptı, dans etti, oynadi, şarkı söyledi.

        1999-2000 yılları arası animasyon filmlerinde seslendirme yaptı. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

        2000 yılında rol aldığı "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı film ile 2001 yılında 3 farklı yarışmada "En İyi Kadın Oyuncu" seçilerek ödül aldı.

        2003 yılında Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Hititler"de Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. Takvimler 2005'i gösterdiğinde "Aliye" adlı televizyon dizisiyle Atv ekranlarında hayranlarının karşısına çıktı. Nejat İşler, İlhan Şeşen, Halit Ergenç gibi zengin kadroya sahip olan "Aliye", izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

        2005 yılında Volkswagen Polo Bayanlar Kupası Otomobil Pist Yarışında Castrol pilotu olarak 3. oldu.

            2006 yılında gittiği Amerika'dan 2008 yılında döndü ve yapımcılığını yine TMC'nin üstlendiği "Güldünya" adlı dizi için kamera karşısına geçti.

            2013 yılında Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" sinema filminde rol almıştır.

            2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.
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            Haberler Magazin EDHO Ceylan öldü mü? Sanem Çelik diziden ayrılıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok gelişme!