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    • 23.03.2021 15:08
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    • 23.03.2021 15:08
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    ... , kaç yaşında? Nuri Alço eşi çocukları kimdir?

    Koronavirüse yakalanan usta oyuncu merak edilen konuların başında geliyor. Durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan , kaç yaşında? Nuri Alço eşi çocukları kimdir? Yeşilçam'da canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Nuri Alço'nun durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

    takvim.com.tr
    Nuri Alço sağlık durumu... Nuri Alço kimdir, kaç yaşında? Nuri Alço eşi çocukları kimdir?

    Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço'nun durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından Nuri Alço sağlık durumu arama motorlarında sorgulanıyor. Türk sinemasına damga vuran karakterlere ve repliklere imza atan Nuri Alçı kimdir, kaç yaşında? Nuri Alço eşi çocukları kimdir? İşte ünlü isim hakkında merak edilen son bilgiler ve biyografisi...

    NURİ ALÇO SAĞLIK DURUMU!

    Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço'dan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı.

    69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

    NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti.

    Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

        NURİ ALÇO EŞİ ÇOCUKLARI KİMDİR?

        Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

        Nuri Alço ile genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile evlendi.
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