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    • 23.03.2021 14:50
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    • 23.03.2021 14:50
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    2021'de işler çığrından çıktı sonrasında yerin dibine soktu! İsmail ve Dora zenne kavgası ayrılık getirdi ...

    2021'de günlerdir konuşulan ve kavgası Türkiye'ye de sıçradı. macerasına devam ederken yarışmacılar arasında zaman zaman gerginlikle yaşanıyor. Onlardan biri geçtiğimiz günlerde yaşandı. Ünlüler takımından İsmail'in, gönüllüler takımından Reşat'a itafen yaptığı horon ve sarf ettiği 'hamsi tava' sözü sonrası ortalık karıştı. Gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora, İsmail'e 'zenne' ve 'soytarı' yakıştırmalarında bulunca iş konseye taşındı. Uğurtan Dora'nın İsmail Balaban'ı hedef alan bu sözleri sonrasında hem Türkiye Güreş Federasyonu'ndan hem de güreşçilerden tepki topladı. İsmail Balaban'ın Survivor'dan ayrılacağı iddia edildi.

    Survivor 2021'de kızılca kıyamet koptu sonrasında yerin dibine soktu!

    Survivor 2021'de işler çığrından çıktı sonrasında yerin dibine soktu! İsmail ve Dora zenne kavgası ayrılık getirdi Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 günlerdir 'zenne' tartışmasıyla çalkalanıyor. Bir oyun sonrası Uğurtan Dora'nın ünlüler takımından Baş Pehlivan İsmail Balaban için kullandığı 'soytarı' ve 'zenne' sözleri sonrası işler çığrından çıktı. Bu kez devreye Türkiye Güreş Federasyonu girdi. Öte yandan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damgasını vuran eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy'un sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım sonrasında güreş camiası adeta kenetlenerek Başpehlivan İsmail Balaban'ın katıldığı Survivor yarışma programında yaşananlara büyük tepki gösterdi.

    Survivor 2021'de başpehlivan İsmail Balaban ile Gönüller Takmı'ndan Uğurtan Dora'nın tartışması gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşanırken, Gönüllüler'den Uğurtan Dora'nın ünlü sporcu için kullandığı "soytarı", "Zenne gibi oynarsın ancak" gibi ifadeleri güreş camiasının tepkisini çekti.

    Türkiye Güreş Federasyonu, Survivor 2021'de Uğurtan Dora'nın güreşçi İsmail Balaban'la girdiği tartışma sırasında kullandığı kelimeler nedeniyle bir açıklama yaptı.

        Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz."

        "İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

        "PROGRAMI BIRAKSIN, NE KAZANIYORSA BEN VERECEĞİM"

        Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Balaban'ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye'nin başpehlivanı" dedi.

            Eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında sert çıktı.

            "Efendi bir başpehlivanımız gaflete düşüp bu daveti kabul etmiş olabilir.Ben şahsen baştan karşı çıkmıştım.Destekleyenler de oldu. Ama şu anda gidişat iyi değil. Şu anda topyekün birlik olup bu programı protesto edip şampiyonumuzu çekmeliyiz. Bizim yağlı güreşimizin de, Kırkpınar'ımızın da reklama ihtiyacı yoktur. Pirimiz üstadımız Hazreti Hamza'dır. Buradan yağlı güreşin ne yazık ki himayesinde olan Güreş Federasyonu'na sesleniyorum. Medarı iftiharımız pehlivanımız rencide ediliyor. Yağlı güreşimiz rencide ediliyor. Son olarak şunu yazayım bu yarışma programında işler daha kötüye gitmeden önlem alınmalı. Selamlar saygılar."

            İSMAİL BALABAN KİMDİR?

            Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

            Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Hanım, babası ise Hasan Bey. Turan isminde bir ikiz kardeşi var.

            Eğitimini sürdüren İsmail Balaban, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görüyor.

                2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

                2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

                GÜREŞ KARİYERİ

                2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

                2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

                2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

                2014 Kırkpınar ikinciliği

                2015 Kurtdereli ikincliği

                2016 Kurtdereli üçüncülüğü

                2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

                2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

                2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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                Haberler Magazin Survivor 2021'de işler çığrından çıktı sonrasında yerin dibine soktu! İsmail ve Dora zenne kavgası ayrılık getirdi Acun Ilıcalı...