Survivor 2021'de işler çığrından çıktı sonrasında yerin dibine soktu! İsmail ve Dora zenne kavgası ayrılık getirdi Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 günlerdir 'zenne' tartışmasıyla çalkalanıyor. Bir oyun sonrası Uğurtan Dora'nın ünlüler takımından Baş Pehlivan İsmail Balaban için kullandığı 'soytarı' ve 'zenne' sözleri sonrası işler çığrından çıktı. Bu kez devreye Türkiye Güreş Federasyonu girdi. Öte yandan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damgasını vuran eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy'un sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım sonrasında güreş camiası adeta kenetlenerek Başpehlivan İsmail Balaban'ın katıldığı Survivor yarışma programında yaşananlara büyük tepki gösterdi.
Survivor 2021'de başpehlivan İsmail Balaban ile Gönüller Takmı'ndan Uğurtan Dora'nın tartışması gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşanırken, Gönüllüler'den Uğurtan Dora'nın ünlü sporcu için kullandığı "soytarı", "Zenne gibi oynarsın ancak" gibi ifadeleri güreş camiasının tepkisini çekti.
Türkiye Güreş Federasyonu, Survivor 2021'de Uğurtan Dora'nın güreşçi İsmail Balaban'la girdiği tartışma sırasında kullandığı kelimeler nedeniyle bir açıklama yaptı.