TRT 1'de cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde e Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini üzdü. Gönül Dağı'nın gelecek hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Yayınlanan Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında verilen bilgiye göre dizi 3 Nisan Cumartesi günü ekranlarda olacak. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı gün için geri sayıma başladı. Ayrıca yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Dilek, Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek'in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek'i nasıl etkileyecektir?