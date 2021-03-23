TRT 1'de cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde e Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini üzdü. Gönül Dağı'nın gelecek hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Yayınlanan Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında verilen bilgiye göre dizi 3 Nisan Cumartesi günü ekranlarda olacak. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı gün için geri sayıma başladı. Ayrıca yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Taner ve Dilek, Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek'in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek'i nasıl etkileyecektir?
Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime'yle konuşmaya karar verir.
Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret'in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer'den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?