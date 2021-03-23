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    • Magazin
    • 23.03.2021 13:36
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    • 23.03.2021 13:36
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    Karar verildi 'ndan seyircilerini üzecek haber! yla duyuruldu!

    Cumartesi günlerinin en çok seyredilen yapımlarından birisi olan dizisinin son bölümünde heyecan yükseldi. Dizinin her hafta yayınlanan bölümü izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Gönül Dağı'nın her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. yla izleyicileri üzen haber duyuruldu. Fragmanda yer alan bilgilere göre Gönül Dağı dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak. Yeni bölümü ise 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

    Gönül Dağı'ndan seyircilerini üzecek haber!

    TRT 1'de cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde e Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini üzdü. Gönül Dağı'nın gelecek hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Yayınlanan Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında verilen bilgiye göre dizi 3 Nisan Cumartesi günü ekranlarda olacak. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı gün için geri sayıma başladı. Ayrıca yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Taner ve Dilek, Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek'in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek'i nasıl etkileyecektir?

    Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime'yle konuşmaya karar verir.

    Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret'in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer'den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?

        "Taner'in evlilik teklifine Dilek'in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır…

        Sefer, Zahide'nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer'in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide'yi nasıl sürprizler beklemektedir?

        Yaşar'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?"

            Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında alır. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaşır.

            Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?

            Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amcaoğullarının yanında alır. Amcaoğulları, Halk Eğitim Merkezi'nin problemini çözebilecek midir?

                Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düşer. Ramazan'ın çabası sonuç verecek midir?
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                Haberler Magazin Karar verildi Gönül Dağı'ndan seyircilerini üzecek haber! Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla duyuruldu!