Bir Zamanlar Çukurova'yla Uğur Güneş'in ilişiği kesildi sanılıyordu ama yeniden doğdu! Meğer ilişkileri bitmemiş o yorum ele verdi... Türk televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri oldu Bir Zamanlar Çukurova. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş üçlüsüyle çıkılan yola, Uğur Güneş karakteri Yılmaz'ın ölümüyle veda etmişti. Ancak Çukurova izleyicisi için Yılmaz rüzgarı kolay dineceğe benzemiyor. Herkes Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'yla işinin bittiğini düşünürken, yüzleri güldüren o yorum geldi.