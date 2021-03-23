Bir Zamanlar Çukurova'yla Uğur Güneş'in ilişiği kesildi sanılıyordu ama yeniden doğdu! Meğer ilişkileri bitmemiş o yorum ele verdi... Türk televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri oldu Bir Zamanlar Çukurova. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş üçlüsüyle çıkılan yola, Uğur Güneş karakteri Yılmaz'ın ölümüyle veda etmişti. Ancak Çukurova izleyicisi için Yılmaz rüzgarı kolay dineceğe benzemiyor. Herkes Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'yla işinin bittiğini düşünürken, yüzleri güldüren o yorum geldi.
Türk televizyon yapımlarında görmek istediğimiz oyunculardan biri olan Uğur Güneş, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Son paylaşımına gelen bir yorum Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosundan ayrılan Uğur Güneş'in dizi ile bağlarını tamamen koparmadığını ortaya koydu.
Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu sıcak gelişme, ünlü oyuncunun hayranlarında da heyecan yarattı. Sosyal medyada yaşanan bu gelişme herkese sürpriz olunca beğeni yağmuruna tutuldu.