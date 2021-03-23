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    • Magazin
    • 23.03.2021 11:53
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    • 23.03.2021 11:53
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    'yla 'in ilişiği kesildi sanılıyordu ama yeniden doğdu! Meğer ilişkileri bitmemiş o yorum ele verdi

    Perşembe akşamlarının tartışmasız lideri olan yakın zamanda izleyici çok üzen ayrılıklar yaşadı. Oyuncu kadrosunda , , , , , , gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova sırasıyla , , gibi başarılı ve hikayenin kilit isimlerine veda etmişti. İzleyiciyi en çok üzen ayrılık hiç kuşkusuz Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in ayrılığı olmuştu. Herkes Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'yla ilişiğinin kesildiğini düşünüyordu ancak rol arkadaşı 'nın yorumu her şeyi ele verdi.

    Bir Zamanlar Çukurova'yla Uğur Güneş'in ilişiği kesildi sanılıyordu ama...

    Bir Zamanlar Çukurova'yla Uğur Güneş'in ilişiği kesildi sanılıyordu ama yeniden doğdu! Meğer ilişkileri bitmemiş o yorum ele verdi... Türk televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri oldu Bir Zamanlar Çukurova. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş üçlüsüyle çıkılan yola, Uğur Güneş karakteri Yılmaz'ın ölümüyle veda etmişti. Ancak Çukurova izleyicisi için Yılmaz rüzgarı kolay dineceğe benzemiyor. Herkes Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'yla işinin bittiğini düşünürken, yüzleri güldüren o yorum geldi.

    Türk televizyon yapımlarında görmek istediğimiz oyunculardan biri olan Uğur Güneş, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Son paylaşımına gelen bir yorum Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosundan ayrılan Uğur Güneş'in dizi ile bağlarını tamamen koparmadığını ortaya koydu.

    Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu sıcak gelişme, ünlü oyuncunun hayranlarında da heyecan yarattı. Sosyal medyada yaşanan bu gelişme herkese sürpriz olunca beğeni yağmuruna tutuldu.

        Sevilen oyunculardan biri olarak gösterilen Uğur Güneş'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisini sevenler, gelen yorumu adeta beğeni yağmuruna tuttu.

        Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Güneş, sosyal medya hesabından "hikayede kalmasıncılık" notu ile paylaştığı gönderiye eski dizisinden set arkadaşı yorum yaptı.

        Bir Zamanlar Çukurova dizisinde eşi Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova'nın yaptığı yorum "Aaa adeta Uğurtos. Sevim koş kaçırıyorsun" notu büyük dikkat çekti. Yalova yoruma diğer bir Çukurova oyuncusu Aras Şenol'u etiketledi.

            Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna ve setine veda etmiş olmasına rağmen Uğur Güneş ile eski rol arkadaşlarının arasında içten bir iletişim olması dikkatlerden kaçmadı. Birbirleri ile kullandıkları samimi dil de Bir Zamanlar Çukurova hayranlarının büyük beğenisini topladı. İkilinin sosyal medya takipçileri bu paylaşımları ayakta alkışlarken sevilen oyunculara duyulan hayranlığı da gösterdi.

            Yeni rolüne hazırlandığı öğrenilen Uğur Güneş, bu rolünde bir maden ocağında çalışan işçiyi canlandıracak. Çalıştığı maden şirketinin sahibine aşık olacağı öğrenilen dizi 1939 yılında geçen bir dönem dizisi olacak.

            Yönetmenliğini Faruk Teber'in yapacağı Gold Film imzasını taşıyan dizinin henüz çekim çalışmalarının devam ettiği ve Uğur Güneş'in rolüne hazırlık yaptığı öğrenildi.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'yla Uğur Güneş'in ilişiği kesildi sanılıyordu ama yeniden doğdu! Meğer ilişkileri bitmemiş o yorum ele verdi