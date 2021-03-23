Masumlar Apartmanı'nda biri gitti diğeri geliyor iddiaları heyecanı dorukları çıkardı ve sürpriz bir transfere imza atıldı. Son olarak Sol Yanım dizisinde rol alan ve pek çok dizi-filmde oynayan ünlü oyuncu Seda Akman, Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre ünlü oyuncunun dizide Han'ın psikologunu canlandıracağı öğrenildi. Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyiciler diğer yandan da Naci karakterine hayat veren diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Canlandırdığı karakterin hastalığının nüksetmesiyle birlikte Tansel Öngel'in projeye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.
TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Konu hakkında ortaya atılan iddialar henüz doğrulanmış değil. Ünlü oyuncu Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.
Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.