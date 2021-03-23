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    • Magazin
    • 23.03.2021 15:42
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    • 23.03.2021 15:42
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    'nda biri gitti diğeri geliyor! Sürpriz transfere imza atıldı! Sol Yanım'dan sonra meğer...

    Salı akşamları izleyicisini ağırlayan dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Diziyle ilgili ortaya atılan iddialar izleyicileri heyecanlandırmaya yetti. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakteri hastalığından dolayı günden güne kötüleşiyor ve böylece sık sık 'in diziye veda edeceği iddiaları sık sık konuşuluyor. Ayrıca sevilen diziye yeni bir isim daha dahil oluyor. Son olarak Sol Yanım dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın (Birkan Sokullu) psikologu olarak izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler heyecanla bu akşam yayınlanacak bölümü bekliyor.

    Masumlar Apartmanı'nda biri gitti diğeri geliyor!

    Masumlar Apartmanı'nda biri gitti diğeri geliyor iddiaları heyecanı dorukları çıkardı ve sürpriz bir transfere imza atıldı. Son olarak Sol Yanım dizisinde rol alan ve pek çok dizi-filmde oynayan ünlü oyuncu Seda Akman, Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre ünlü oyuncunun dizide Han'ın psikologunu canlandıracağı öğrenildi. Heyecanla yeni bölümü bekleyen izleyiciler diğer yandan da Naci karakterine hayat veren diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Canlandırdığı karakterin hastalığının nüksetmesiyle birlikte Tansel Öngel'in projeye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

    TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Konu hakkında ortaya atılan iddialar henüz doğrulanmış değil. Ünlü oyuncu Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.

    Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.

        Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

        İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

        Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

            Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

            İnci, Han'la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci'yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır.

            Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler. Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

                Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindedir.
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                Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nda biri gitti diğeri geliyor! Sürpriz transfere imza atıldı! Sol Yanım'dan sonra meğer...