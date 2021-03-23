Tekiş'in "Bu yolda gerekirse oğlumu bile feda ederim. Bunu herkes böyle bilsin. Bu kanı da döktük. Gayrı dökülecek kanın hesabı olmaz." sözlerinin heyecanı doruklara tırmandırdığı Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Melikşah'ın Horasan'da 15 bin askerin olduğunu öğrendiği fragmanda Tekiş amacı uğruna oğlunu bile feda etmek için harekete geçiyor. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi koronavirüs tedbirleri nedeniyle verdiği aranın ardından 29 Mart Pazartesi günü izleyici karşısında olacak. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kılıçarslan'ın Anadolu'ya gitmekte olduğu yanlış bilgisini duyurarak Markus'u tuzağa çeken Melikşah, onu öldürüp Tapar'ın intikamını almıştı. Markus'un ölümüyle kutsal mızrak da Selçuklu'nun eline geçmişti.