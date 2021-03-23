Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.03.2021 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 10:57
    ABONE OL

    Daim olan dava olsun! 26. bölüm fragmanı: Gözünü kararttı dizlerinin bağı çözülecek

    Yayınlandığı günden bu yana TRT 1 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen dizisi bu hafta izleyici karşısına çıkmadı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin fragmanı da izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. dün TRT 1 ekranlarında yayınlandı ve yeni bölüm tarihi de netlik kazanmış oldu. Dizi 29 Mart Perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanında Melikşah'ın "Ey felek şimdi yine bedel vakti geldi dersin. Benden kardeş kanı istersin. Daim olan dava olsun. Bin kardeş feda ederiz." sözleri heyecanı dorukları çıkardı.

    Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Tekiş'in "Bu yolda gerekirse oğlumu bile feda ederim. Bunu herkes böyle bilsin. Bu kanı da döktük. Gayrı dökülecek kanın hesabı olmaz." sözlerinin heyecanı doruklara tırmandırdığı Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Melikşah'ın Horasan'da 15 bin askerin olduğunu öğrendiği fragmanda Tekiş amacı uğruna oğlunu bile feda etmek için harekete geçiyor. Bilindiği üzere Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizi koronavirüs tedbirleri nedeniyle verdiği aranın ardından 29 Mart Pazartesi günü izleyici karşısında olacak. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler...

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Kılıçarslan'ın Anadolu'ya gitmekte olduğu yanlış bilgisini duyurarak Markus'u tuzağa çeken Melikşah, onu öldürüp Tapar'ın intikamını almıştı. Markus'un ölümüyle kutsal mızrak da Selçuklu'nun eline geçmişti.

    İzakyos, Bizans için hayati öneme sahip olan ve Hristiyanlığın kutsallarından biri kabul edilen bu mızrağı Melikşah'tan almak için ne yapacaktır?

    Öte yandan Melikşah'ın kutsal mızrağı ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır.

        Sabbah, Melikşah'ın yükselen saygınlığını yok etmek için ne yapacaktır? Bu amaçla İzakyos ile Sabbah'ı yeniden buluşturacak kanlı eylem ne olacaktır?

        Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah'ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır.

        Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti'nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan TürkmeBeylerini Melikşah'a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır.

            Türkmen Beyleri, Melikşah'a karşı isyan etmeyi kabul edip Tekiş'in saflarına katılacaklar mıdır? Şelemzar'da Batıni tüccarlar, ahaliyi kendi batıl yollarına çekmek için harekete geçmişti.

            Batıni hekimler Darüşşifa'da hızla yuvalanmaya başlamıştı. Faaliyetlerin hızlanmasını isteyen Sabbah, Faysal'a Şelemzar'da bir Batıni medrese kurmasını söylemişti.

            Şelemzar'da Batınileri giderek güçlenirken; ahalinin arasına karışan Gazali, yasaklı olan Batınilerin Şelemzar'da çoğalmaya başladıklarını anlamıştı.

                Gazali, Batıni örgütlenmesini engellemek için ne yapacaktır? Gazali'nin Şelemzar'da olduğunu gören Sabbah; amaçlarına en büyük zararı veren bu İslam âlimine karşı nasıl bir harekete girişecektir?
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Daim olan dava olsun! Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı: Gözünü kararttı dizlerinin bağı çözülecek