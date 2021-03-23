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    • Magazin
    • 23.03.2021 14:16
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    • 23.03.2021 14:16
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    Exxen'de başlıyor mu? ?

    yeniden mi çekilecek? 'de başlıyor mu? Bir dönemin popüler televizyon dizilerinden birisi olan Leyla ile Mecnun'un yeniden çekileceği ve Exxen platformunda yayınlanacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı. Peki, ? İşte dizi severlerin merak ettiği konunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Leyla ile Mecnun Exxen'de başlıyor mu? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?

    Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? Sevilen dizilerden birisi olan ve bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun'un Exxen platformunda yayınlanacağı iddia edildi. Leyla ile Mecnun Exxen'de mi yayınlanacak sorusuna dizinin sevenleri de yanıt aramaya başladı. Dizinin devamıyla ilgili merak edilen açıklama geldi.

    LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

    Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen birbirinden iddialı yapımlara yer vermeye devam ediyor. Son olarak konuşulan ise bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden yayınlanmaya başlayacağı yönünde.

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı ve görüşmeler başladı. Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

        LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?

        Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi.

        Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilimkurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

        Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.
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