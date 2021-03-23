Leyla ile Mecnun Exxen'de başlıyor mu? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?

Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? Sevilen dizilerden birisi olan ve bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun'un Exxen platformunda yayınlanacağı iddia edildi. Leyla ile Mecnun Exxen'de mi yayınlanacak sorusuna dizinin sevenleri de yanıt aramaya başladı. Dizinin devamıyla ilgili merak edilen açıklama geldi.
LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen birbirinden iddialı yapımlara yer vermeye devam ediyor. Son olarak konuşulan ise bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden yayınlanmaya başlayacağı yönünde.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı ve görüşmeler başladı. Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.