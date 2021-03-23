Leyla ile Mecnun Exxen'de başlıyor mu? Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek?

Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? Sevilen dizilerden birisi olan ve bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun'un Exxen platformunda yayınlanacağı iddia edildi. Leyla ile Mecnun Exxen'de mi yayınlanacak sorusuna dizinin sevenleri de yanıt aramaya başladı. Dizinin devamıyla ilgili merak edilen açıklama geldi.