Gerilimi arşa çıkaracak nokta atışı yaptı! Kuruluş Osman 51. bölüm 2. fragmanında alınlarını karışlıyor. Adeta her bölümüyle izleyicisini tarihin sayfalarında ağırlayan Kuruluş Osman'da Kayılar, Bizanslar ve Moğollar bu kez Malhun Hatun'un esir edilmesi üzerine karşı karşıya gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı dün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Malhun Hatun'un esir düşmesi üzerine Osman Bey'in Bizanslıların üzerine harekete geçtiği ve Nikola ile karşı karşıya geldiği görülüyor. Togay ise Malhun Hatun'u teslim etmek şartıyla Söğüt'ü ele geçirmek adına planlar yapıyor. İşte Kuruluş Osman 51. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!