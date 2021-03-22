Maraşlı 11. bölüm izle: ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle

Burak Deniz ve Alina Boz'dan bomba gibi bir bölüm daha... Ant içti Maraşlı'nın intikamı acı olacak! Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi "Maraşlı" kısa sürede fenomen oldu. Büyük bir merakla beklenen Maraşlı 11. bölümde ortalık iyice karışıyor. İzleyiciler bu bağlamda Maraşlı 11. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Maraşlı son bölüm izleme linki...
MARAŞLI CANLI İZLE! 11. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
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MARAŞLI 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar.
Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır?
Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?
Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir?