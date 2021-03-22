Yeni haftanın ilk gününde Doya Doya Moda All Star puan durumu açılandı mı? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada bugün Ivana Sert yerine Umut Eker'in oturduğunu gören izleyiciler şoke oldu. Artık jüriler arasında Umut Eker yer alacak. Peki günün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? Cuma günü haftanın finalinde birinci olarak altın kolyeyi kim kaptı? İşte 22 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumu…
22 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 96 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Birben oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı