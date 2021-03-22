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    • Magazin
    • 22.03.2021 17:00
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    • 22.03.2021 17:00
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    ? ! Jüriler değişti mi?

    Gündemde özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından ? Sorusunun yanıtı araştırılanlar arasında yer aldı. “All Star” konseptinde değişiklik yapan ve eski yeni sezon yarışmacılardan 7 kızı bir araya getiren yarışmada haftanın ilk gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Cuma günü eleme yapılmadı ve aynı yarışmacılar bugün de stillerini sergiledi. Peki nasıl şekillendi. Bir diğer şaşırtıcı gelişme ise jüriler oldu, peki Doya Doya Moda All Star jürisi değişti mi?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Yeni haftanın ilk gününde Doya Doya Moda All Star puan durumu açılandı mı? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada bugün Ivana Sert yerine Umut Eker'in oturduğunu gören izleyiciler şoke oldu. Artık jüriler arasında Umut Eker yer alacak. Peki günün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı? Cuma günü haftanın finalinde birinci olarak altın kolyeyi kim kaptı? İşte 22 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumu…

    22 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 96 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Birben oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.
        Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi.
        Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" şeklinde konuşmuştu.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır. Ferdanur Başaran, 15 Mart Pazartesi itibariyle Doya Doya Moda All Star ekibinde yer alıp yarışacak.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 22 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumu! Jüriler değişti mi?