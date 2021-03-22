Son olarak Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu gerçekleştiren Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz haftalarda yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklamalar pek çok haber sitesinde "Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı" şeklinde haberlerin yapılmasına neden oldu. Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu yeni projeleri hakkında açıklama yaparak Kurtlar Vadisi Kaos ve Kim Milyoner Olmak İster hakkında da merak edilenleri hayranlarıyla paylaştı.

KURTLAR VADİSİ KAOS HAKKINDA AÇIKLAMA

Son dönemde pek çok haber sitesinde "Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı" şeklinde haberlerin yapıldı ve bu iddia ünlü oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.