Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.03.2021 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 14:56
    ABONE OL

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? ?

    Yeni haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Sorusunun cevabı merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Cuma günü bir kişi yarışmaya veda ederken bugün yeni bir yarışmacı ile yoluna devam eden Gelinim Mutfakta’da günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan kişi kim oldu? Güne Nurten hanım ve Ayten’in tartışması damga vurdu, rekabetin yine üst düzeyde olduğu yarışmada ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 22 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları özellikle program izlemeyi kaçıranlar tarafından heyecanla ve merakla sorgulanıyor. Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan, Seda Sayan'ın sunuculuğu ile ilgiyle izlenen yarışmada yeni bir haftada neler yaşandı? Yeni yarışmacıyla birlikte gelinler günün en güzel yemeğini yaparak birinci olmak için uğraştı. Peki Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi kim oldu?

    22 MART PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacak

    Aysun:

    Hilal:

    Ayten:

    Dudu:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Hilal oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi 101 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.

        Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

        Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

        GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Dudu ve kaynanası Nuray Hanım programa yeni katılan yarışmacılardır. Gelinim Mutfakta Dudu'nun tam adı Dudu Akdemirbey'dir. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşındadır. Gelinim Mutfakta Dudu Yörük kızı olduğunu açıklamıştır. İddialı girişlerinin ardından gelin Dudu el lezzeti ile ilk günden çeyrek altını kazanmıştır.

        Kaynanası Nuray Hanım ise Adanalı'dır. Kanal D'de yayınlanmakta olan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dudu yarışmadan kazandığı altınlar ile pandemi yüzünden yapamadığı düğününü yapmak istiyor.

        Eşi sözlü iken onunla sohbet etmeye başladığını açıklayan Dudu bütün stüdyoyu şaşırtmıştı. Eşinin sözlüsünü sevmediğini ve bu yüzden onunla konuşmaya başladığını anlattı. Eşi ile genç yaşta evlenme kararı alan Dudu düğün yapamadığı için mutsuzdu. Geçtiğimiz gün yarışmaya gelerek Gelinim Mutfakta Dudu'ya sürpriz yapan eşi Samet Akdemirbey elinde gelinlik ile çıka geldi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 22 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?