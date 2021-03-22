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    • 22.03.2021 12:48
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    • 22.03.2021 12:48
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    'nın Mahur'u bu gerçekle milyonlarca hayranını şoke etti! Sevgilisi merak edilen Alina meğer 'yla...

    atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, başrollerini ve 'un paylaştığı kısa sürede çok sevildi. Pazartesi akşamlarının zirve ortaklarından biri olan Maraşlı'nın güzel yıldızı Alina Boz son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. dizisiyle şöhrete kavuşan 22 yaşındaki Alina Boz, Maraşlı'da Mahur karakterine hayat veriyor. Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan Alina Boz hakkında kıyıda köşede kalan bilgiler herkesi çok şaşırttı. Gelin Maraşlı'nın Mahur'unu yakından tanıyalım.

    Sevgilisi merak edilen Alina meğer Sezen Aksu'yla

    Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bu gerçekle milyonlarca hayranını şoke etti! Sevgilisi merak edilen Alina meğer Sezen Aksu'yla... O Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz. 22 yaşındaki oyuncu her ne kadar göz önünde olsa da, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Rus anne ve Türk babanın kızı olan Alina Boz hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler herkesi şaşırttı. Gelin Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un gizli gerçeklerine birlikte bakalım...

    Maraşlı hayranlarını şoke eden bu detaylar, Mahur karakterinin sevenlerini de şaşırttı. Güzel oyuncunun yaşadığı gerçek herkesten gizli tutulduktan sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Maraşlı dizisinin Mahur'u, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile göz önünde olmaya devam ediyor.

    Herkesin şaşkına döndüğü skandal gelişme Maraşlı hayranlarının da meraklanmasına yol açtı. Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren milyonlarca dizi severi ATV ekranlarının başına kilitleyen Maraşlı dizisinin Mahur karakteri, bu sefer güzelliği dışında bambaşka bir detayla adından söz ettirdi. Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olan Alina Boz, bu sürpriz gelişme ile tüm bakışları ve dikkati kendine çevirdi.

        Maraşlı dizisinin yıldızlarından Alina Boz, oyunculuk kariyerinde daha önce 2014 yılında ekranlara gelen Paramparça adlı dizide Hazal karakterini canlandırarak izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Oyunculuk kariyerine ATV ekranlarından yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakteri olarak devam eden güzel oyuncunun özel hayatına dair bilgiler, duyanlara şok yaşattı.

        Alina Boz hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkması sosyal medyada Maraşlı hayranlarının da yeni gündemini belirledi. Ünlü oyuncu Alina Boz, 1 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi.

        Güzel oyuncu Alina Boz'un annesi Rus asıllı Olga Boz, babası ise Bulgaristan göçmeni Türk'tür. Alina Boz 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadıktan sonra babasının işi sebebiyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

            Türkçeyi burada öğrenen başarılı oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Tiyatro ve dans eğitimlerini birlikte alan Alina Boz, 1.72 boyunca ve 50 kilo ağırlığında olmasıyla beğeni topluyor. Maraşlı dizisindeki başarılı performansıyla yıldızını parlatan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

            Alina Boz, Sezen Aksu'nun 39 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer'le uzun süredir aşk yaşıyor.

            Çift hakkında bir dönem evlilik iddiları ortaya atılmıştı.

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            Haberler Magazin Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bu gerçekle milyonlarca hayranını şoke etti! Sevgilisi merak edilen Alina meğer Sezen Aksu'yla...