Herkesin şaşkına döndüğü skandal gelişme Maraşlı hayranlarının da meraklanmasına yol açtı. Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren milyonlarca dizi severi ATV ekranlarının başına kilitleyen Maraşlı dizisinin Mahur karakteri, bu sefer güzelliği dışında bambaşka bir detayla adından söz ettirdi. Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olan Alina Boz, bu sürpriz gelişme ile tüm bakışları ve dikkati kendine çevirdi.