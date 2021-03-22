Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bu gerçekle milyonlarca hayranını şoke etti! Sevgilisi merak edilen Alina meğer Sezen Aksu'yla... O Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz. 22 yaşındaki oyuncu her ne kadar göz önünde olsa da, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Rus anne ve Türk babanın kızı olan Alina Boz hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler herkesi şaşırttı. Gelin Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un gizli gerçeklerine birlikte bakalım...
Maraşlı hayranlarını şoke eden bu detaylar, Mahur karakterinin sevenlerini de şaşırttı. Güzel oyuncunun yaşadığı gerçek herkesten gizli tutulduktan sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Maraşlı dizisinin Mahur'u, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile göz önünde olmaya devam ediyor.
Herkesin şaşkına döndüğü skandal gelişme Maraşlı hayranlarının da meraklanmasına yol açtı. Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren milyonlarca dizi severi ATV ekranlarının başına kilitleyen Maraşlı dizisinin Mahur karakteri, bu sefer güzelliği dışında bambaşka bir detayla adından söz ettirdi. Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olan Alina Boz, bu sürpriz gelişme ile tüm bakışları ve dikkati kendine çevirdi.