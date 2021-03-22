Cansel Elçin: Güzel görünen oyuncunun kötü oynama şansı yok!
Elçin, Bi' Başka YouTube kanalında, yeni nesil oyuncuları beğendiğini dile getirdi. Senaryoların veya projelerin yakışıklılık ve güzellik üzerine kurulmadığını söyleyen oyuncu, "Güzel görünen bir oyuncunun kötü oynama şansı yok. Ama daha az güzel görünen bir oyuncu biraz daha iyi oynadığı zaman ödüllük diyorlar. Çok güzel veya yakışıklı bir oyuncunun mükemmel oynaması lazım. O dünyanın en iyi oyuncusu olsa bile 'E zaten' derler" dedi.
Pandemi sizin için nasıl geçti? Verimli mi geçti yoksa durağan mı?
Herkes gibi ilk başta sıkıntılı geçti çünkü bilmiyorduk ne olduğunu. Şimdi biraz daha biliyoruz, o da ne kadar güvenilir bilemiyorum :) Ama gelecek korkusu oldu, tüm planlar değişti. Bazıları ertelendi bazıları iptal oldu. Bu tabii bizi psikolojik olarak sıkıntıya düşürdü. Ama tabii bir yandan da hayata devam etmek lazım. O boş zamanı değerlendirmeye çalıştık. Tuğçe ile küçük küçük kısa metraj diziler çektik, 5-6 bölüm. Bir de Özcan Deniz'in bir projesi vardı. Kapalı mekânlarda onun dizisinde oynadık Tuğçe ile. İsmi Senkron. Gain'de yayınlanacak. Bilim kurgu tarzında bir iş. Orada ben bir profesörü oynuyorum. Çok da keyifli bir rol. Özcan ile Pandemide konuşmuştuk. "Çok sıkıldım bir şeyler yapmak istiyorum" demiştim. O da "Sorma Cansel ben patlayacağım" dedi. Sonra iki tarafın da evde bir şeyler çektiği ortaya çıktı. Ardından bu projede birleştik. Çok da güzel oldu. İnanılmaz efektleri olan, paralel dünyayı ve evreni anlatan bir dizi oldu. Böyle değerlendirdik biz pandemi sürecini. Ama bir an evvel her şeyin düzelmesini istiyorum. Tiyatro sahnelerine dönelim, filmler çekelim, sinemalar açılsın… Dört gözle bekliyorum.
Son olarak Sol Yanım adlı projede yer aldınız. Ama ekranlara erken veda etti. Şu anda incelediğiniz yeni projeler var mı? Dizi film projesi var mı? Gerçi sinema sektörü hiçliğe doğru gidiyor.
Ben de öyle düşünüyordum ama bir film projesi geldi. Önümüzdeki haftalarda çekime gireceğim. Bir üçleme. Bu projede de enteresan bir hikâyem var. Filmin ismi "Doğum". Çok güzel bir hikâye. Çekimleri İzmir'de olacak. Biraz festival kafasında bir film ama herkesin de ilgisini çekecek bir konu aynı zamanda.
"Çok güzel hikâyelerimiz var"
Yurtdışında da oyunculuk yapmış biri olarak Türkiye'deki oyunculuk kavramıyla yurtdışındaki oyunculuk kavramını kıyaslamanızı istesem ne söylersiniz?
Ben biraz daha genel konuşmak istiyorum. Bence bizim çok güzel hikâyelerimiz var. Çok yetenekli ekiplerimiz var. Dünyanın en iyi focusçuları bence Türkiye'den çıkıyor, en iyi net atan kişiler. Görüntü yönetmenlerimiz de çok iyi. Çok iyi filmler de çekiliyor, Cannes'da ödül alıyor. Ama hikâyelerimizi sadece domestik, kendi ülkemiz içerisinde bizi ilgilendiren konulardan değil, aslında bizi ilgilendiren konuları evrenselleştirerek oluşturmamız lazım. Yurtdışında bir film yapıldığında tüm dünyayı ilgilendiriyor. Dünyanın diğer ucundaki insan o filmden etkilenebiliyor. Kendi hikâyelerimizi tüm dünyaya anlatabilsek çok iyi olacak. Bir de özellikle dijital platformların hayatımıza girmesiyle kendi hikâyelerimizi dünyaya gösterebilme imkânı daha da mümkün hale geldi. Bir de Fransızca-Türkçe-İngilizce belki İspanyolca dillerini konuşabildiğim bir ortak filmde de oynamayı çok istiyorum. Farklı dillerde farklı rollerde olmak beni mutlu ediyor.
Yeni bir projeye başlarken en büyük çekinceniz ne olur?
Olmaz. Ben oraya teslim olduğum andan itibaren çekincem olmaz. Bazı işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ama orada bir yönetmen var yapım var. Onların bir bakış açısı var. Ben onlara teslim olmayı seviyorum. Oyuncuyuz, oyunculuk budur. Onların dünyası, onların fikri.
"Bana hep Avrupai karakterler denk geldi"
Bundan sonraki projelerinizde özellikle canlandırmak istediğiniz bir karakter tipi var mı?
Yok. Ama bir karakter tipiyle başlayınca o karakter tipiyle devam ediliyor. Ben Fransa'da komedi de oynuyordum. Dramada da oynadım. Bir sürü karakter oynadım. Ama Türkiye'ye gelince Yüzbaşı Cemal karakterini oynadım 'Kırık Kanatlar'da. Sonra avukat rolleri oynadım. Hep daha Avrupai daha karizmatik karakterler denk geldi bana. Ama ben komedi de drama da oynayabilen bir oyuncuyum. Son işim Sol Yanım'da tamamen farklı bir karakteri oynadım, bu tek tip karakter algısını biraz kırdığımı düşünüyorum. Keyif aldım o karakterden.
"Güzel görünen oyuncunun kötü oynama şansı yok!"
Yeni nesil oyunculardan kimleri beğenerek takip ediyorsunuz? Yeni neslin yalnızca dış görünüşleri yüzünden oyuncu olduklarını savunan bir kesim var. Siz ne düşünüyorsunuz?
Farklı bir jenerasyon geldi, dijitalden gelen bir jenerasyon var. Onlar tabii başka bir dünyada var oluyorlar. Yeni oyuncuları izliyorum dizilerde filmlerde. Çok da iyi çok da doğal oynayan oyunculara denk geliyorum. Bir isim gelmiyor aklıma. Ama o yakışıklılık güzellik konularına takılmamak lazım. Bence bir insan bir dizide veya filmde başrol olabiliyorsa ne mutlu ona. O role uygun bir karakter varsa o oynamalı. Yakışıklılık çirkinlik güzellik üzerine senaryonun, işin kurulduğunu düşünmüyorum. Mesela Brad Pitt… Onlar böyle güzel insanlar ya. Aslında güzelliğin de ne olduğuna değinmemiz lazım, güzellik modayla da değişen bir şey. Bu bambaşka bir konu. Neyse. Brad Pitt'in işi daha zor mesela. Çünkü güzel görünen bir oyuncunun kötü oynama şansı yok. Ama daha az güzel görünen bir oyuncu biraz daha iyi oynadığı zaman ödüllük diyorlar. Çok güzel veya yakışıklı bir oyuncunun mükemmel oynaması lazım. O dünyanın en iyi oyuncusu olsa bile "E zaten" derler. Bu yüzden Leonardo DiCaprio çok zorlandı Oscar alma konusunda. Tipten tipe girdi, farklı rollere girdi. Bence mükemmel bir oyuncu. Oyunculuğunu gösterene kadar zorlandı. Sektöre başlarken fiziği avantajlı oyuncular için bu bir artı olabilir. Ama sektörde kalabilmek için sürekli kendini ispat etmek zorundasın.
Sosyal medya fenomenlerinin oyunculuğa soyunması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Beden dilini kullanmayı bilen, senaryo okuyabilen herkes oyunculuk yapabilir. Neden o yapamasın? Herkes yapabilir. Hatta bazı yönetmenler oyuncu da istemiyor. Daha farklı olması ve doğallığı yakalayabilmek için farklı tipleri seçiyor. Bence olabilir. Neden yasak koyalım ki? Ama fenomenin takipçisine güvenerek film gişe yapacak parametresi ne kadar doğru onu bilemem. Onlar ticari kaygılar. Bir proje iyiyse içine kimi koyarsan koy tutar.