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    • 19.03.2021 23:02
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    Apar topar hastaneye kaldırıldı! koronavirüs yakalandı: "Herkes çok dikkatli olsun"

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerindan açıklamaya yapan Sayışman, "Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı!

    Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı.



    Sayışman yaptığı açıklamada, "Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı



    Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
        Haberler Magazin Apar topar hastaneye kaldırıldı! Tolgahan Sayışman koronavirüs yakalandı: "Herkes çok dikkatli olsun"