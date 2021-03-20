Hamdi Baba'nın "Ortalık itten geçilmiyor, kemiği yiyecek bir it bulunur" sözlerinin izleyicileri güldürdüğü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Hızır'ın Tuncay'ın mekanını havaya uçurmasıyla yeni bir savaşın sinyalleri verildi. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün ardından EDHO 187. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte en çok izlenen sahnelerinden biri...
DEMİR'İN PLANI
Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.
İSHAK PUSU ATIYOR
İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü.
BEHZAT, UĞUR'UN KAFASINA SIKIYOR
Hain planları suya düşen Demir her şeyi inkar etmeye çalışsa da Behzat ve İlyas tarafından ele geçirilen oğlu Uğur'un ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı.