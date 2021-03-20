Hamdi Baba'nın "Ortalık itten geçilmiyor, kemiği yiyecek bir it bulunur" sözlerinin izleyicileri güldürdüğü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Hızır'ın Tuncay'ın mekanını havaya uçurmasıyla yeni bir savaşın sinyalleri verildi. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün ardından EDHO 187. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte en çok izlenen sahnelerinden biri...

DEMİR'İN PLANI

Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.