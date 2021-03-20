Diziler için bir sezonun daha sonu geldi. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler konuşulmaya başlandı. Bilindiği üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

FİNAL YAPACAK DİZİLER

İşte final yapacak o dizilerin isimleri;