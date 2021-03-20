Diriliş Ertuğrul'un Sungur Tekin'i ile Ares'i de orada! Efsaneleri dilden dile dolaşıyor! Tarihin görkemli kahramanı Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan dizi Özbekistan'da büyük ses getirdi. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman gibi önemli dizilere imza atan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Mendirman Celaleddin dizisiyle Özbekistan'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dört bölümü yayınlanan dizi kısa sürede Özbekistan'ın en çok izlenen yapımlarından birisi olurken Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çok konuşuluyor. Dizide Diriliş Ertuğrul'da yer alan Ares (Cemal Hünal) ve Sungur Tekin'in (Sezgin Erdemir) yer alması izleyicilerin heyecanını arşa çıkardı. Mendirman Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.

KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.