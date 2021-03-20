Diriliş Ertuğrul'un Sungur Tekin'i ile Ares'i de orada! Efsaneleri dilden dile dolaşıyor! Tarihin görkemli kahramanı Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan dizi Özbekistan'da büyük ses getirdi. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman gibi önemli dizilere imza atan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Mendirman Celaleddin dizisiyle Özbekistan'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dört bölümü yayınlanan dizi kısa sürede Özbekistan'ın en çok izlenen yapımlarından birisi olurken Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çok konuşuluyor. Dizide Diriliş Ertuğrul'da yer alan Ares (Cemal Hünal) ve Sungur Tekin'in (Sezgin Erdemir) yer alması izleyicilerin heyecanını arşa çıkardı. Mendirman Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.
KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU
Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın ile Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova gibi sanatçılar yer alıyor.
Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.
MEHMET BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini belirtti.