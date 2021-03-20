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    • Magazin
    • 20.03.2021 17:29
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    • 20.03.2021 17:29
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    'un Sungur Tekin'i ile Ares'i de orada! Efsaneleri dilden dile dolaşıyor! Tarihin görkemli kahramanı...

    Mendirman Celaleddin dizisi son dönemlerin dikkat çeken yapımlarından oldu. ve Kuruluş Osman'ın yapımcı 'ın yapımcılığını üstlendiği dizi Harzemşahlar Devleti'nin son lideri 'ın hayatını konu alıyor. Dizi ülkenin en çok konuşulan yapımların başında yer aldı. Yapımcı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir projeyle izleyicileri ekran başına kitledi. Celâleddin Harezmşah dönemini anlatan dizi Özbekistan'da sürede büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda dizi hakkında açıklama yapan senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada da büyük bir ses getireceğini ifade etmişti.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi!

    Diriliş Ertuğrul'un Sungur Tekin'i ile Ares'i de orada! Efsaneleri dilden dile dolaşıyor! Tarihin görkemli kahramanı Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan dizi Özbekistan'da büyük ses getirdi. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman gibi önemli dizilere imza atan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Mendirman Celaleddin dizisiyle Özbekistan'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dört bölümü yayınlanan dizi kısa sürede Özbekistan'ın en çok izlenen yapımlarından birisi olurken Mendirman Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler çok konuşuluyor. Dizide Diriliş Ertuğrul'da yer alan Ares (Cemal Hünal) ve Sungur Tekin'in (Sezgin Erdemir) yer alması izleyicilerin heyecanını arşa çıkardı. Mendirman Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.

    KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

    Yapımın ilk bölümü için Milliy TV stüdyosunda bir araya gelen Özbek ve Türk sanatçılar, dizinin ilk bölümünün yayımlanmasının ardından canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

    Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini İran Azerbaycanlısı Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın ile Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova gibi sanatçılar yer alıyor.

    Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

    MEHMET BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

    Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan'da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini belirtti.

        Celaleddin Harezmşah dizisinin galası için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Bozdağ, diziyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Bozdağ, diziyle ilgili çalışmalara 2 sene önce Özbekistan hükümetinin isteği üzerine başladıklarını söyledi. İlk etapta dizinin 13 bölümünü çektiklerini aktaran Bozdağ, ocak ayından itibaren de Türkiye'de yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

        Dizinin konsept olarak farklı bir proje olduğunu ve dizide sinema dili anlamında yeni bir bakış sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozdağ, "Bu diziyi, Özbek kültürünü, Maveraünnehir coğrafyası ve tarihini anlatması açısından daha farklı ve bambaşka bir bakış açısıyla ekrana getirmeye çalıştık. Umut ediyorum, tüm dünya izleyecek." ifadesini kullandı.

        Bozdağ, Celaleddin Harezmşah'ın tarihin en önemli kumandanlarından olduğunu ve İslam dünyasını koruyan büyük bir cengaver olduğunu ifade ederek "Biz de bu cengaverin hikayesini anlaşmaya çalıştık. Harezmşah dizisi, onun Cengizhan ile olan mücadelesi tüm dünyada büyük bir ses getirecek." ifadesini kullandı.

            "ÖZBEK OYUNCULAR, MUAZZAM KALİTEDELER"

            Dizide rol alan Özbek oyuncularla ilgili görüşlerini de aktaran Bozdağ, "Özbek oyuncuları tanıdıkça, onları daha çok sevmeye başladım. Özbek oyuncular, muazzam kalitedeler, çok iyi yetişmişler. Tüm duygu ve düşüncelerini çok iyi anlatabiliyorlar. Artık birçok projede, Özbek oyuncular yer alacak. Kuruluş Osmanlı'da yeni sezonda yine Özbek oyuncularla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

            Özbek aktörlerin oyunculukları kadar iş ahlaklarının da çok iyi olduğuna işaret eden Bozdağ, "Mesleklerine çok sahip çıkıyorlar, kendi kültürlerini koruyabiliyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

            "BU DİZİ, ÖZBEK SİNEMASI İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

            Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov da Celaleddin Harezmşah dizisinin yapımı için Mehmet Bozdağ'la çalışmalarında, onun Türk ve Özbek halklarının tarihini çok iyi bilmesi ve sevmesinin çok etkili olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

            "Mehmet Bozdağ'la çalışmamızın sebebi, Özbek halkının tarihini kendi tarihi olarak görmesinden, Özbek halkının tarihine olan derin sevgisinden kaynaklanıyor. Bozdağ'ın bu diziyi çekerken kendi tarihini beyaz perdeye taşıyor gibi yaklaşması beni çok etkiledi. Bu diziyle Özbek sinema sanatı adeta yeniden uyanacak, Özbek sinemasının yeni bir düzeye çıkmasında bir etken olacak. Bu dizi, Özbek sineması için bir örnek teşkil edecek."

                Hafta sonu, Taşkent'teki bir otelde Özbekçe versiyonunda "Benim Celaleddin" olarak adlandırılan dizinin galası düzenlenmiş ve dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluşmuştu.
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