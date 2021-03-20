Perşembe günleri zirveyi kimselere kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisnde bu hafta yaşanan gelişmelerle düşmanlığın tohumları atıldı. Son bölümde Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emretti. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindeydi. Çünkü afişler işe yaramıştı ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktaydı. Bölümü ekranlarda heyecanla takip eden izleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Demir ve Züleyha için ikinci bahar...
Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.
DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR
Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.
MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR
Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!