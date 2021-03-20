Perşembe günleri zirveyi kimselere kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisnde bu hafta yaşanan gelişmelerle düşmanlığın tohumları atıldı. Son bölümde Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emretti. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindeydi. Çünkü afişler işe yaramıştı ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktaydı. Bölümü ekranlarda heyecanla takip eden izleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı.Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir ve Züleyha için ikinci bahar...

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.