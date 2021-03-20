İbo Show konukları kimlerdir? 20 Mart İbo Show'da neler var?

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan İbo Show'un 20 Mart tarihli konukları merak ediliyor. 20 Mart İbo Show konukları kimlerdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İbo Show'a katılacak isimler de açıklandı. İşte bu akşamki programdaki isimler!