İbo Show konukları kimlerdir? 20 Mart İbo Show'da neler var?

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan İbo Show'un 20 Mart tarihli konukları merak ediliyor. 20 Mart İbo Show konukları kimlerdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İbo Show'a katılacak isimler de açıklandı. İşte bu akşamki programdaki isimler!
FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!
9 yıl sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı konuşuluyordu. Yapımcı Polat Yağcı iddialara yanıt vermişti. Yağcı açıklamasında "İddialar tamamiyle yalan. Çekimlere devam ediyoruz" ifadeleriyle final iddialarını yalanlamıştı.
20 MART İBO SHOW KONUKLARI!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında;
-Ceylan,
-İsmail YK,
-Fatih Ürek ve
-Zahide Yetiş yer alıyor