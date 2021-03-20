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    • Magazin
    • 20.03.2021 23:58
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    • 20.03.2021 23:58
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    2 dizide de aynı kişiyi canlandıracak! İkili ittifak kuruldu! Birkaç bölüm sonrasında da...

    son dönemlerde 'daki Sadi rolüyle izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Ünlü oyuncunun son anda TV 8 ekranlarında yayınlanan o diziye konuk oyuncu olması kararlaştırıldı. TV 8 ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan dizisiyle cuma günleri izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisi arasında bir oyuncu transferi yapıldı. Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya gelecek hafta Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oyuncu olarak katılacak. Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için gelecek.

    Ünlü oyuncu 2 dizide de aynı kişiyi canlandıracak!

    Cuma günleri TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de rol alacak. Özellikle son haftalarda Kırmızı Oda'daki Sadi rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağının açıklanması izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Ünlü oyuncunun diziye konuk olacağı bilgisi TV8 tarafından yapılan açıklamayla netlik kazandı. Erkan Petekkaya dizide Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle birkaç bölümlüğüne izleyici karşısında olacak.

    ERKAN PETEKKAYA DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KADROSUNDA!

    Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen, OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, TV8'in sevilen dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir"e yeni bölümünde Erkan Petekkaya konuk oluyor.

    Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Petekkaya konuk oluyor.

    Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için geliyor.

        SADİ, METO'YU DURDURABİLECEK Mİ?

        Mehdi'nin Cengiz'le ilişkisini kesmesinden sonra intikam almak isteyen ve Mehdi'ye teklifsizce verdiği paranın tefeciliğini yapan Cengiz, Mehdi'nin yumuşak karnını bulur: Zeynep.

        Zeynep'in ve Barış'ın aileleri ile yaşadığı eve silahlı saldırı düzenleyen Cengiz, suçu Mehdi'nin üzerine yıkmak ister.

        Mehdi cephesinde işler sıkışıkken ailesinin güvenliğinden endişelenen Ali Rıza, yardımcı olması için tersaneden tanıştığı ve çok güvendiği Delikanlı Sadi'yi çağırır.

            Ailesi için her şeyi yapabilecek olan bu gözü kara adam, Cengiz'in durdurabilmek için mücadele eder.

            ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

            Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır.

            1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

                Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol aldı.
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                Haberler Magazin 2 dizide de aynı kişiyi canlandıracak! İkili ittifak kuruldu! Birkaç bölüm sonrasında da...