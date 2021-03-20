2 dizide de aynı kişiyi canlandıracak! İkili ittifak kuruldu! Birkaç bölüm sonrasında da...

Cuma günleri TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de rol alacak. Özellikle son haftalarda Kırmızı Oda'daki Sadi rolüyle büyük beğeni toplayan Erkan Petekkaya'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağının açıklanması izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Ünlü oyuncunun diziye konuk olacağı bilgisi TV8 tarafından yapılan açıklamayla netlik kazandı. Erkan Petekkaya dizide Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle birkaç bölümlüğüne izleyici karşısında olacak.
ERKAN PETEKKAYA DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KADROSUNDA!
Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen, OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği, TV8'in sevilen dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir"e yeni bölümünde Erkan Petekkaya konuk oluyor.
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Petekkaya konuk oluyor.
Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için geliyor.