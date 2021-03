Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da ilk haftanın finali yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı veda ederken en yüksek puanını alan ise altın kolyenin sahibi oldu. İzlemeyi kaçıranlar tarafından Doya Doya Moda All Star kim elendi? 19 Mart Doya Doya Moda All Star altın kolyeyi hangi yarışmacı kaptı? Sorularının yanıtları merakla araştırılır oldu. Günün puanlaması nasıl şekillendi? İşte yaşananlar…