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    • 19.03.2021 16:51
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    • 19.03.2021 17:44
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    ? 19 Mart altın kolyeyi hangi yarışmacı kaptı?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılır oldu. Bir Cuma daha haftanın finali geldi çattı. Yeni formatıyla bu hafta ekrana gelmeye başlanan yarışmanın ilk elemesi bugün gerçekleşti. Doya Doya Moda, “All Star” formatında yeni vee ski sezondan 7 kız yarışmacının stillerini sergilediği yarışmada günün ve haftanın puanlaması nasıl gerçekleşti? En düşük puanı alan yarışmacı elendi. Peki 19 Mart altın kolyeyi hangi yarışmacı kaptı?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da ilk haftanın finali yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı veda ederken en yüksek puanını alan ise altın kolyenin sahibi oldu. İzlemeyi kaçıranlar tarafından Doya Doya Moda All Star kim elendi? 19 Mart Doya Doya Moda All Star altın kolyeyi hangi yarışmacı kaptı? Sorularının yanıtları merakla araştırılır oldu. Günün puanlaması nasıl şekillendi? İşte yaşananlar…

    19 MART CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:32
    Özde:36
    Birben:40
    Emel:27
    Rümeysa:34
    Ferdanur:28
    Su:35

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 96 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Birben oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bugün eleme yapılmadı

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.

        Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 19 Mart Doya Doya Moda All Star altın kolyeyi hangi yarışmacı kaptı?