Survivor'da hamilelik skandalı doktor apar topar test istedi! Yarışmacılar sevgilisi çıktı Acun Ilıcalı bile böylesini görmedi... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın kırılma noktalarından biri olan birleşme partisine sayılı günler kala heyecan dorukta. Birleşme partisi Survivor Yunanistan, Survivor Romanya yarışmacılarıyla ortak düzenlenecek. Ancak Survivor Yunanistan'dan akıllara durgunluk veren haberler gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri daha. Yarışmadaki hamilelik skandalı gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...