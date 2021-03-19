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    • 19.03.2021 14:32
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    • 19.03.2021 15:03
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    ? Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hangi sitenin sahibi? Mesleği ne?

    sorusu son saatlerde arama motorlarında aratılmaya başlandı. Genç girişimcinin oyunu, ABD 'unda tüm kategorilerde diğer uygulamaları geride bırakarak ilk sırada yer aldı.Bensu Soral ile yaptığı evlilikle magazin dünyasına giriş yapan genç girişimci, bir süre önce yerli mobil oyun girişimi 'i kurmuştu. Hakan Baş'ın başarısını ilk kutlayan isim oyuncu eşi Bensu Soral oldu. Peki, , ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hakan Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Türkiye'de yüksek başarı elde eden Peak Games, Krombera ve Lidyana girişimleriyle tanıdığımız Hakan Baş'ın başarısı, sınırları aştı. Bensu Soral'la yaptığı evlilikle magazin dünyasına giriş yapan genç girişimci, bir süre önce yerli mobil oyun girişimi Ace Games'i kurmuştu. Hakan Baş, önceki gün şirketin 3. oyunu olan Mix and Drink'in önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma sunulan Mix and Drink oyunu, ABD App Store'unda tüm kategorilerde diğer uygulamaları geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

    Teknoloji alanında son derece önemli olan bu başarı, Hakan Baş'ı gururlandırdı. Genç girişimciyi ilk tebrik eden ise 2018'de evlendiği Bensu Soral oldu.

    TEKNOLOJİ DÜNYASINA GİRDİ

    Güzel oyuncu, Instagram hesabında eşinin başarısını paylaşıp "As bayrakları" yorumu yaptı. Bu arada Soral'dan da teknolojik bir girişim geldi. Geçtiğimiz yıl Peppap'a yatırım yapan güzel oyuncu, NFT Pazaryeri OpenSea'ya ilk eserini yükledi.

    Geçen yıl hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın karakalem tekniği resmeden Bensu Soral, eserini OpenSea'de açık artırmaya 2,5 ETH'den çıkardı. Bu miktar da 4 bin 449 dolara denk geliyor. Önceki gün siteye yüklenen esere şimdilik teklif veren olmazken Bensu Soral'ın çizimi, 5 gün boyunca açık artırmada kalacak.

        HAKAN BAŞ KİMDİR?

        İşte, kişisel web sayfasında yer alan bilgilere göre Hakan Baş kimdir sorusunun cevabı;

        1983 yılında İstanbul'da doğan Hakan Baş, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise ve üniversite yıllarında aynı zamanda profesyonel olarak yüzme sporu yapmış, eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve milli takım adına birçok müsabakaya katılmıştır.

        Cornell Üniversitesi'nde aldığı Ekonomi lisansının ardından New York'ta Bank of America'da iki yıl, İstanbul'da Raymond James'te bir yıl boyunca yatırım bankacılığı alanında görev almıştır. Yale Üniversitesi'nde tamamladığı MBA yüksek lisansının ardından 2010'da Türkiye'ye dönen Hakan Baş, bir süreliğine Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

        Yale Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında aldığı 'İş Planlama' ve 'Girişim Sermayesi' derslerinde üstün başarılar elde etmiş ve bu yönde olan ilgisini keşfetmiş olan Baş, asıl hedefi olan girişimcilik serüvenine ise Garanti Bankası'nda bulunduğu sürede adımını atmıştır. İş dünyasında yatırım bankacılığı yaptığı sürede elde ettiği deneyim ve bilgi birikimini de kullanarak Sidar Şahin'le birlikte Ekim 2010'da Peak Games adlı sosyal oyun şirketini kurmuştur. Peak Games, şu an dünyanın 3. en büyük sosyal oyun şirketi konumundadır.

        Peak Games sonrası sektördeki fırsatları değerlendirmeye başlayan Baş, Mart 2011'de Alper Özdemir'le birlikte Krombera isimli dijital pazarlama ajansını kurmuştur. Geçtiğimiz iki sene boyunca hızla büyüyen Krombera, şu an farklı sektörlerin lider oyuncularına dijital alanda 360 derece hizmet vermektedir.

        Son yıllarda e-ticaret sektöründeki hareketliliği de değerlendirmek isteyen Hakan Baş, 2012 Şubat ayında şu an Türkiye'nin önde gelen moda e-ticaret sitelerinden olan Lidyana.com'u kurmuştur. Kuruluştan sonra 18 ay içinde Rus yatırım fonu Runet ve Alman yatırım grubu Burda International'dan iki tur yatırım alan Lidyana.com, Wired UK dergisinin 2012'deki "Avrupa'nın En Gözde Girişimleri" listesine Türkiye'den liste başı olarak girmiştir.

        2014 ve 2015 senelerinde Alper Özdemir'le beraber Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurmuşlardır, ve tüm bu şirketleri Bera Medya Grubu adı altında toplamışlardır.
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        Haberler Magazin Hakan Baş kimdir, kaç yaşında? Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş hangi sitenin sahibi? Mesleği ne?