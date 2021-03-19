Türkiye'de yüksek başarı elde eden Peak Games, Krombera ve Lidyana girişimleriyle tanıdığımız Hakan Baş'ın başarısı, sınırları aştı. Bensu Soral'la yaptığı evlilikle magazin dünyasına giriş yapan genç girişimci, bir süre önce yerli mobil oyun girişimi Ace Games'i kurmuştu. Hakan Baş, önceki gün şirketin 3. oyunu olan Mix and Drink'in önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma sunulan Mix and Drink oyunu, ABD App Store'unda tüm kategorilerde diğer uygulamaları geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Teknoloji alanında son derece önemli olan bu başarı, Hakan Baş'ı gururlandırdı. Genç girişimciyi ilk tebrik eden ise 2018'de evlendiği Bensu Soral oldu.